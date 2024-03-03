Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, tüp gazdan ekmeğe, akaryakıttan gıdaya her alanda zamların hız kesmeden devam ettiğini, maaşlara yapılan artışların çok kısa sürede sıfırla çarpıldığını savundu.

Artan hayat pahalılığı, zamlar ve Türk Lirası’nın devam eden değer kaybı karşısında halkın alım gücünün iyice eridiğini belirten Erşangil, “Hayat Pahalılığı’nın maaşlara dört ayda bir yansıtılması kararını Meclis’te daha fazla bekletmeyin. Kaybettiğimiz hergün halkımız daha da yoksullaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Erşangil, yaptığı yazılı açıklamada, ayrıca, yaşanan sürecin herkese yalnızca maaş artışı yaparak ekonomik krizden çıkılamayacağını gösterdiğini ifade ederek, “Sendikamızın da içerisinde olduğu bazı örgütler yıllardır ultra zengin kesimden bir defaya mahsus ‘servet vergisi’ alınması için çağrıda bulunuyor. Milyonlarca sterlin, ekonomiye hiçbir yararı olmadan banka hesaplarında öylece duruyor. Pandemi sürecinden bu yana yaptığımız çağrıya kulak verilmiş olsaydı, kriz bu denli derinleşmeyecekti. Onun yerine krizin bedeli vatandaşa ödetilmek istendi.” dedi.

Erşangil şunları kaydetti:

“Gelinen noktada, ultra zengin kesim zenginleşmeye devam ederken, vatandaşın ekonomik krizin faturasını tek başına sırtlanmaya ne gücü ne de sabrı kalmamıştır.

Hükümet edenleri daha fazla vakit kaybetmeden, Meclis’te bekleyen HP kararını uygulamaya koyarak ve ‘servet vergisi’ni hayatı geçirerek krize karşı tedbir almaya ve halkı kaderine terk etme tavrından vazgeçmeye çağırıyoruz.”