“Denktaş, Kıbrıs Türk tarihine damgasını vurmuş bir lider, eşi az bulunan bir devlet ve dava adamıdır”

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk tarihine damgasını vurmuş bir lider, eşi az bulunan bir devlet ve dava adamı olduğunu kaydetti.

Eroğlu, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 13’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eroğlu, mesajında, “Uzun yıllar devletimiz, halkımız için birlikte çalıştığım Rauf Denktaş milli mücadelenin her aşamasında önemli görevler üstlenen, Kıbrıs Türkü’nü azınlık haklarına razı olmaya itilen bir toplum noktasından, devlet sahibi bir halk olgusuna taşıyan yaptığı değerli hizmetler çok iyi bilinmesi gereken kıymetli bir şahsiyettir.” ifadelerini kullandı.

Denktaş’ın hizmetlerinin Kıbrıs Türk halkı var olduğu sürece unutulmaması, yaptıklarının iyi araştırılarak öğrenilmesi ve O’nun mücadeleci yapısının, araştırmacılığının, bilgiye ve çalışkanlığa verdiği değerin, yüksek tarih şuuru ve kararlılığının gelecek nesiller için yol gösterici olması gerektiğini kaydeden Eroğlu, mesajında şunları belirtti:

“Rum tarafının bizimle egemen eşitlik temelinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceği yeni bir ortaklık devleti kurma niyeti asla yoktur.

Özellikle gençlerimiz iyi bilsin ki, kimse bize altın tepsi içinde özgürlük ve devlet yönetimi sunmadı. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’ye, Anadolu’daki kardeşlerine güvenerek özgürlük mücadelesini sürdürdü, onun maddi ve manevi desteği, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Barış Harekatı ile üzerinde devlet kurduğu, güven içinde yaşadığı coğrafyaya kavuştu.

Ama bütün bunlara rağmen, eğer bazı aldatmacalara uyar can alıcı noktaları göz ardı eder, tavizler verirsek gelecek nesiller bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.

Kıbrıs konusunda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bizlere öğütlediği gibi egemenliğimizden, devletimizden asla taviz vermemeli, Anavatan Türkiye ile birlikte milli dava yolunda yürümeye devam etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı bir kez daha özlem ve rahmetle anarım.”

Kaynak: rss