ERHÜRMAN: “MECLİS’İN DEVRE DIŞI BIRAKILIP, YETKİSİNİN GASP EDİLMESİNİN HESABI SORULMALI”

“ANAYASA İLE YASALARA AYKIRI OLARAK ALINAN KARARLARLA İLGİLİ YARGIYA VERİLECEK DOSYALAR HAZIR”

“ÇÖZÜM YAKLAŞTI ENDİŞESİYLE KORKU SALIYORLAR VE EN İYİ BİLDİKLERİ SOĞUK SAVAŞ TAKTİKLERİ İLE BİRTAKIM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI HAİN İLAN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“GİRNE EMİRNAMESİ İLE BÜYÜK BİR FELAKET YARATILACAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Tufan Erhürman, hükümeti, icraatları ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik tavırlarından dolayı eleştirdi.

Hükümetin, meclisi devre dışı bırakmak amacıyla, kaşla göz arasında birçok hukuk dışı karar almakla suçlayan Erhürman, Meclis’in devre dışı bırakılmasının, yetkisinin gasp edilmesinin hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Erhürman, hükümetin müzakerelerin bu kadar önemli bir aşamasında, halkın büyük desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanını eleştirmesi ve gündemi çarpıtmaya çalışmasının da bilindik taktikler olduğunu kaydetti.

Erhürman, “Çözüm yaklaştı endişesiyle korku salıyorlar ve en iyi bildikleri Soğuk Savaş taktikleri ile birtakım sivil toplum kuruluşlarını hain ilan etmeye çalışıyorlar” dedi.

CTP, ‘sokaktayız, meclis tatilde olabilir ama biz değiliz’ sloganıyla yaz boyunca sürdürdüğü Perşembe Meclis Denetim konuşmalarına Lefkoşa milletvekili CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman ile devam etti.

“AZINLIK HÜKÜMETİ KAŞLA GÖZ ARASINDA KARARLAR ALDI”

Hükümetin Meclis’i devre dışı bırakmak amacıyla kaşla göz arasında birçok hukuk dışı karar aldığını ileri süren Erhürman, hükümetin göreve gelir gelmez Meclis kürsüsünden söz verdiği gibi bir sürü yeni müşavir yarattığını iddia etti.

Bir sürü münhalsiz, sınavsız istihdam yapıldığını, yasaya aykırı vatandaşlıklar dağıtıldığını savunan Erhürman, “Resmi Gazete’de kararları okuyorsunuz. Eksik belgeli insanların vatandaş yapıldığı resmen itiraf ediliyor. Vatandaşlıklar yasaya aykırı şekilde dağıtılmaya devam ediyor” dedi.

Eğitim sezonunun açıldığını, sağlıkta ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olunduğunu, tüm bunlar için mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Erhürman, “Hükümet, okullardaki mali sıkıntılar sürerken toplumun gözüne baka baka Mercedes almayı tercih ediyor” dedi.

KANUN GÜCÜNDE KARARNAME ELEŞTİRİSİ

Tufan Erhürman, bağımsız vekillerin desteğiyle iş yapabilen azınlık hükümetinin Meclis’in tatilde olduğu dönemde muhaceret ve seyrüsefer affı konusunda kanun hükmünde kararnameler çıkarmasını da eleştirdi.

Erhürman, “Tüm siyasi partilerin ‘bu artık son aftır’ dediği bir ortamda Meclis kapalıyken alınıyor bu kararlar. Kanun hükmünde kararnameler ancak ivedilik gerektiren ekonomik konularda çıkarılabilir. Hükümet tamamen Anayasa’ya aykırı davranıyor” dedi.

Ayrıca birçok ithal ürüne Bakanlar Kurulu kararı ile zam yapıldığını, bunun da büyük tepkilere neden olduğunu, ardından kararın yeni bir kararla bozularak, kapsamının daraltıldığını kaydeden Erhürman, “Madem çalışma yapmıştınız neden bunlar ilk başta dahil edildi? Madem ihtiyaç vardı neden iptal edildi? Ciddiyetsiz bir hükümetle karşı karşıyayız. Meclis’e güvenmeyen bir hükümettir bu. Meclis’in açılmasına bir ay kala bu işleri yapıyorlarsa, Meclis’in devre dışı bırakılmasının, yetkisinin gasp edilmesinin hesabı sorulmalıdır” diye konuştu.

“GİRNE EMİRNAMESİ İLE BÜYÜK BİR FELAKET YARATILACAK”

CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman, UBP-DP Hükümeti’nin Girne emirnamesi ile de büyük bir felaket yaratacağını iddia etti.

Erhürman, bölge halkının ve tüm kamuoyunun tepkisine rağmen çıkarılan emirnamenin tek sebebi olduğunu ve bunu da herkesin bildiğini kaydetti. Erhürman, şöyle devam etti:

“Yasaya aykırı bir yapı var ve onu yasal hale getirmek için bu emirnameyi çıkarıyorlar. Yasa dışılığı yasallaştırmak amacıyla emirnamenin kapsamını değiştirdiler ve İmar Planı’nın yapılmasına çok az kalmışken, çok az bir çaba ile İmar Planı hayata geçirilebilecekken bunun yerine bütün bir Girne için felaket yarattılar. Bu süreçte İyi İdare Yasası’ndan kaynaklanan danışma toplantısını yapma konusunda basiretsiz ve ciddiyetsiz davranarak yine bildiklerini okudular”.

“ÇÖZÜM YAKLAŞTI ENDİŞESİYLE KORKU SALIYORLAR”

Tufan Erhürman, Kıbrıs Sorunu’nun müzakere sürecinde hükümetin takındığı tavırları da eleştirerek, “eskimiş, köhnemiş” birtakım siyasi taktiklere başvurularak, gündemin çarpıtılmaya çalışıldığını savundu.

Erhürman, “Halkın çok geniş kesimi tarafından seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanına saldırıyorlar, üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Çözüm yaklaştı endişesiyle korku salıyorlar ve en iyi bildikleri Soğuk Savaş taktikleri ile birtakım sivil toplum kuruluşlarını hain ilan etmeye çalışıyorlar. Yaptıklarını görünmez kılmaya çalışıyorlar” dedi.

“CTP YAZ BOYUNCA ÇALIŞTI”

Tatil döneminin bitmek üzere olduğunu ve CTP’nin yaz boyunca hiç durmadan çalıştığını kaydeden Erhürman,Meclis’e ve yargıya sunacakları dosyalarının hazır olduğunu vurguladı.

Erhürman, Cumhurbaşkanı ve ekibinin de yaz boyunca çalıştığını, çok yoğun bir süreci geride bıraktıklarını ve New York’ta gecelerini gündüzlerine katmakta oldukların da ifade ederek şunları ifade etti:

“Yakında herkesin göreceği şekilde Meclis’e sunacağımız, yargı organlarına sunacağımız dosyalarımız hazır. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi de tatil yapmadı, çok yoğun bir süreci geride bıraktılar ve şimdi New York’ta gecelerini gündüzlerine katıyorlar, bizlerin de desteğiyle... Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Yıllardır vizyonda olan filmin sürmesi artık mümkün değil. Kamu yararını ön planda tutarak, halkımız için, dayanışma içinde çok çalışmalıyız. Bu filmden gına geldi. Bu filmin artık izleyicisi kalmadığını onlara hep birlikte göstereceğiz”.