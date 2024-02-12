Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında konuşan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, üniversitelerle ilgili bir araştırma komitesi kurulmasını önereceklerini açıklarken, Başbakan Ünal Üstel de Meclis’te YÖDAK ve üniversitelerin denetimi ile ilgili araştırma komitesi kurulması önerisini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, İç Tüzüğün 62. Maddesi tahtında söz alarak, “yükseköğrenim, İstatistik Kurumu, narenciye ve sel” konularında konuştu.

Konuşmasında ilk olarak üniversiteler ve yükseköğrenimde kalite ile ilgili konuşarak, son zamanlarda üniversitelerle ilgili olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erhürman, YÖDAK’ın bugünkü haliyle yeterli olmadığını kaydetti.

YÖDAK’ın varolan yetkileri ile yapabileceği işleri de son zamanlarda yapmadığını söyleyen Erhürman, bu konunun artık hasıraltına itilemeyeceğini vurguladı ve gelecek hafta YÖDAK ve üniversitelerin denetimi ile ilgili araştırma komitesi kurma önergesi sunacaklarını belirtti.

Üniversitelerin hem ekonomik açıdan hem de ülke itibarı açısından önemine değinen Erhürman, üniversite, öğretim üyesi ve öğrenci sayıları açısından yaşanan enflasyonun ciddi değer kaybı yarattığını anlattı.

Nitelikli eğitim için öğretim üyelerinin mali durumu ve iş yükü durumunun da ele alınması gerektiğini vurgulayan Erhürman, hükümete araştırma komitesini birlikte kurma ve hızlı sonuçlar alma çağrısında bulundu.

Konuşmasında DAÜ’ye de değinen Erhürman, DAÜ’nün kalite odaklı yükseköğrenimin öncüsü ve lokomotifi olması gerektiğini kaydederek, DAÜ ile ilgili tartışmaların artık bitmesi gerektiğini söyledi.

“DAÜ vasatlaşırsa, bu yükseköğretimin bir bütün olarak daha da aşağıya inmesine neden olacak” uyarısında bulunan Erhürman, “DAÜ’yü konuşurken sadece DAÜ’yü değil, ülkede yükseköğretimin kalitesini konuşuyoruz” dedi.

-"Hayat pahalılığı sepetini gözden geçirelim"

İstatistik Kurumu'nun hayat pahalılığı (HP) ile ilgili verilerine de parmak basan Erhürman, İstatistik Kurumu verilerinin inandırıcı olmadığı yönündeki tartışmalara işaret etti ve TC’de çıkan HP ile ülkede çıkan HP’ye bakıldığında bir şeylerin ters gittiğinin açık olduğunu söyledi. Erhürman, “Gelin bunu da alalım Meclis'in gündemine. Oturalım sepeti de sepetin uygulamasını da verilerle gözden geçirelim” ifadelerini kullandı.

Erhürman, ülkede narenciye sektörünün geldiği noktayı ise “dehşet verici” olarak niteledi. Bugün itibarıyla ihracat kapılarının kapandığı bilgisinin olduğunu ve bütün üreticilerin gelecek yılla ilgili endişe duyduğunu anlatan Erhürman, üreticilerin narenciye bahçelerini elden çıkarma noktasına geldiğini söyledi. Erhürman, üreticileri sattığı narenciye bahçelerinin imara açılmak üzere alındığını da ekledi. “Bu konuda kendine gelme zamanıdır” diyen Erhürman, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde, Geçitköy’de az sayıda insanın çok büyük zararlara uğradığını aktaran Tufan Erhürman, bu konuda da adım atılmasını istedi.

Erhürman konuşmasında, bugün bir gazetede “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı Ermenilerin KKTC’ye alınmadığına ilişkin bir haber çıktığını belirtti ve bunun doğru olup olmadığını da sordu.

Erhürman son olarak, Başbakan Ünal Üstel’in bir açıklamasında “Hem siyasi istikrarı sağladık hem ekonomik istikrarı sağladı” dediğini kaydederek, “Bunun değerlendirmesini ben yaparsam zül sayarım” dedi.