Özuslu: “En küçük kesimin derdi derdim olmaya devam edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçmenlerin Kıbrıs Türk halkına yaşatılanları onaylamadığını gösterdiğini ve yeni bir dönemi başlatma iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Milletvekilliği seçimini kazanan Sami Özuslu da hedeflerinin milletvekilliğini kazanmaktan öte halkın umutlarını canlandırmak olduğunu söyleyerek, “En küçük kesimin derdi derdim olmaya devam edecek” dedi.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili seçilen CTP adayı Sami Özulsu, basına açıklama yaptı.

Erhürman ve Özuslu, seçim sonuçlarını CTP Genel Merkezi’nde bazı milletvekilleri, parti yetkilileri ve partililerle birlikte takip etti.

Sonuçların açıklanmasının ardından “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atıldı, alkışlarla seçim sonuçları kutlandı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçmenlerin sandıkta iki mesaj verdiğini söyleyerek, “Seçmenimiz siyasete iki mesaj birden verdi. Birinci sonuç, bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına yaşatılanları onaylamadığını gösterdi seçmen... İkinci olarak da yeni bir dönemi başlatma iradesini ortaya koydu” dedi.

Erhüman, Sami Özuslu’nun kazanmasının bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının kendisine yaşatılanları ve yaşamak zorunda kaldıklarını onaylamadığını, seçmenlerin yeni bir dönemi başlatma iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Seçime katılım oranının düşük olmasını değerlendiren Erhürman, bugüne kadar, “seçmenin iradesi ve demokrasi ile oynamayın” dediklerini ancak bunu dinletemediklerini söyledi.

Erhürman, “‘Seçmenin iradesinin sandığa yansımadığı inancıyla baş başa bırakmayın’ dedik. Seçmenin demokrasi anlayışıyla oynamaya çalışan zihniyet kendini gösterdi. Buna ciddi tepki gösterdi seçmen... Bunun dikkate alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CTP’nin adayı Sami Özüslu’nun artık kendileriyle Meclis’te çalışacağını söyleyen Erhürman, seçim süreci boyunca ülkeyi birlikte yönetme çağrısı yaptıklarını, ülkenin yetişmiş insan gücüyle, sendikalarıyla, meslek kuruluşları, örgütleriyle, kurumsal yapısıyla birlikte ülkeyi yöneteceklerini kaydetti.

Erhürman, “Bu, oraya doğru attığımız bir ilk adımdır. Kıbrıs Türk halkı mesajı çok net verdi. Yeni bir dönemi başlatma iradesini çok net bir şekilde ortaya koydu. Yeni dönemde bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. İnsan kaynakları bakımından ehildir” diye konuştu.

“Yarın yeni bir döneme ilk adımı atıyoruz” diyen Erhürman, tüm seçmenlere ve yarışan tüm adaylara teşekkür etti.

-Özuslu: " Biz birlikte yönetirsek, üretirsek kalkınırız. Biz olacağız"

CTP milletvekili Sami Özulsu da seçmenin verdiği mesajı iyi okumak gerektiğini dile getirerek, “'Değişimin önünü açın' mesajı aldık. Kimseyi dışlamadık. Verilen birinci mesajı 'yeni bir dönemi başlatın' olarak okuyoruz” dedi.

Seçime katılım oranı konusunu da değerlendiren Özuslu, Seçim Yasası ile ilgili bir değerlendirme yapılması gerektiğini, konunun hem sosyolojik, hem politik analize muhtaç olduğunu belirtti.

Özuslu, seçime katılan katılmayan, oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Özuslu, “Bugünden itibaren siyasette bütün hesaplar yeniden yapılacak. Kartlar yeniden dağıtılacak. İyi ki varsınız. Biz birlikte yönetirsek, üretirsek kalkınırız. Biz olacağız. Bizi çok böldüler, çok parçaladılar. Biz birlik olmayı başaracağız.” ifadelerini kullandı.

-“En küçük kesimin derdi derdim olmaya devam edecek”

Hedeflerinin milletvekilliğini kazanmaktan öte halkın umutlarını canlandırmak olduğuna işaret eden Özuslu, halkın sandığa az katılım göstermesinin “tepeden inme kararlara bu toplum artık kabul oyu vermiyor” anlamına geldiğini söyledi.

Sandığa katılımın az olması konusunda daha derin analizler yapılması, politik sonuçlara bakılması gerektiğine dikkat çeken Özuslu, arka planda esas olarak siyasete tepki olduğunu, bunun iyi okunması gerektiğini kaydetti.

Özuslu, parlamentoda en son gazeteci milletvekilinin 70’li yıllarda olduğunu anımsatarak, Meclis’te uzun yıllardır basından kimsenin temsil edilmediğini söyledi.

Basın camiasının sorunlarının da Meclis’e yansımasının önemine işaret eden Özuslu, basının görüşlerinin Meclis’te temsil edilmesinin önemine işaret etti.

Yıllardır yaptığı işin, mesleğiyle ilgili konuların, başta basın özgürlüğünün kendisinin gündeminde olacağına dikkat çeken Özuslu, “En küçük kesimin derdi derdim olmaya devam edecek” dedi.

Sami Özuslu, kendisine destek olan, olmayan herkese ve tüm basın emekçilerine teşekkür etti.