Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Seçilmemiş bir kişiyi zorla başkan yapmak demek, demokrasiyi ve hukuku hiçe saymaktır.” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ADA TV'de katıldığı programda, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan krize değinerek, hükümetin ülkeyi yönetmediğine dair görüşlerini dile getirdi. Erhürman, “Bu memleketi seven herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gereken bir süreçteyiz.” dedi.

"Mecliste yaşananlar koltuk kavgası değil, hükümet krizidir"

Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, seçim sürecinin meşru yollarla tamamlanmadığını savundu.

“Ziya Öztürkler Meclis Başkanı seçilmemiştir; üç oy geçersiz sayılmıştır ve bu gerçeği herkes biliyor.” diyen Erhürman, CTP’nin diyalog ve hukukun üstünlüğü adına çeşitli aşamalarda öneriler sunduğunu ancak bu önerilerin hükümet tarafından dikkate alınmadığını belirtti.

Tufan Erhürman, “Seçilmemiş bir kişiyi zorla başkan yapmak demek, demokrasiyi ve hukuku hiçe saymaktır.” ifadelerini kullandı. Erhürman, “Nüfus kontrolsüzce arttı, altyapı yetersiz, eğitim ve sağlıkta ciddi sıkıntılar var. Üç yıldır inşaat sektöründeki patlamanın getirdiği sonuçları anlatıyoruz.” dedi. Trafik sorunlarından ve altyapı eksikliklerinden de bahseden Erhürman, mevcut hükümetin bu problemleri çözemediğini ve toplumun varoluş refleksini göstermesi gerektiğini belirtti.

"Erken seçim şarttır"

Erhürman, erken seçime gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer hükümet ortakları da yaptığı açıklamalarla her gün şikayet ediyorsa, o zaman erken seçim kaçınılmazdır.” dedi.

Meclis’teki belirsizliklerin devam ettiğini ve bunun temelinde hükümetin krizinin yattığını vurgulayan Erhürman, “Kendi içlerindeki koltuk kavgası nedeniyle 15 tur boyunca Meclis Başkanı seçilemedi. 29 milletvekili ile yönetemeyenler, YDP çekilirse 27 milletvekili ile hiç yönetemez.” şeklinde konuştu.

CTP’nin Mecliste diyalog çağrısı yapan taraf olduğunu belirten Erhürman, “Bu krizi aşmanın yolu hukuka ve demokratik değerlere saygı göstermekten geçer.” dedi.

"Kıbrıs Türk halkı öznedir"

Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü ve uluslararası alanda yaşananlarla ilgili de konuştu.

“Kıbrıs Türk halkı nesne değil, öznedir. CTP, müzakere olsun diye değil, çözüm olsun diye müzakere istiyor.” diyen Erhürman, uluslararası toplumla diyalogun önemine vurgu yaptı ve Kıbrıs Türk halkının özne olduğunu yineledi.

Erhürman, yaşanan tüm sorunların diyalogla çözülebileceğini belirterek, “Seçilmemiş bir kişiyi seçilmiş gibi kabul etmemizi kimse beklemesin. Aklın yolu diyalog ve hukukun üstünlüğüdür. Biz, CTP olarak her zaman bu ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Erhürman, “Bu ülkede şiddetten bahsedenler, seçilmemiş bir kişiyi zorla Meclis Başkanı olarak dayatmanın şiddetin ötesinde olduğunu anlamalıdır.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.