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Erhürman: Halka hakaret etmek kimsenin haddine değil
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın açıklamalarına işaret etti; “Halka hakaret etmek kimsenin haddine değil” ifadelerini kullandı.
#Tufan Erhürman
Mehmet Mehmet
Editör
17.04.2025 - 14:30
Yayınlanma
17.04.2025 - 14:33
Güncelleme
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