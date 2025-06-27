Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Serdarlı’da gerçekleştirilen kitle toplantısına katıldı.

Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı makamının bu kadar taraflı olduğu bir dönem daha önce hiç yaşanmadı. Makamın itibarı fena hâlde sarsıldığı, yıpratıldığı bir dönemi geride bırakıyoruz. Gelecek nesillere böyle bir miras bırakma hakkımız yok.” ifadelerini kullandı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve birçok milletvekili katıldı.

-Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı makamının itibarı sarsıldı, yıpratıldı”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, tarihte ilk kez nüfusla ilgili tartışmaların ve sorunların bu kadar tuhaf bir noktaya geldiğini savundu.

Hükümetin ‘Nüfusu bilmiyorum’, ‘Bir milyondur’, ‘Açıklarız günü gelince’ gibi tuhaf açıklamalar yapıldığını savunan Erhürman, nüfus sayımının ve ardından da nüfus politikasının önemine işaret etti. “Nüfusu saymak yetmez; planlama yapmamız gerek” diyen Erhürman, ilk kez, daha önce hiç duyulmayan suç biçimleriyle karşılaşıldığını belirtti.

Erhürman, “Tarihte ilk kez, beş yıllık bir Cumhurbaşkanlığı dönemi tamamen müzakeresiz geçti. Bu beş yıl içinde tek bir geçiş noktası dahi açılmadı. En az sayıda uluslararası diplomatın Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret ettiği bir dönemi yaşadık” diye konuştu.

“Kimseyle görüşmeyen, Kıbrıs Türk halkının dünyaya anlatacak hiçbir şeyi yokmuş gibi davranan, bizi Sarayönü’ne hapseden bir Cumhurbaşkanlığı dönemi geride kaldı” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının, kimseyle görüşmeyen bir makam hâline geldiğini ileri sürdü.

Çocukların, bu koşullarda, böyle bir ortamda yaşamak istemedikleri için gözlerini göç yollarına çevirdiğini de savunan Erhürman, çok kritik bir seçime doğru gidildiğini belirtti.

“Bu halkı böldürtmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamının bu kadar taraflı olduğu bir dönem daha önce hiç yaşanmadı. Makamın itibarı fena hâlde sarsıldığı, yıpratıldığı bir dönemi geride bırakıyoruz. Gelecek nesillere böyle bir miras bırakma hakkımız yok” diye ekledi.

-Şahali: “Bağımsız bir Cumhurbaşkanını göreve getireceğiz”

Toplantıda konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, “Hiç yaşanmamış şeyler, dört yıl dokuz aylık bir süreye sığdı. Dünyadan biraz daha uzaklaştık. Eski koşullarda bile şu anki kadar görünmez değildik” dedi.

Hem müzakerenin hiç olmadığı hem de en küçük bir gelişmenin yaşanmadığı bir dönemin geride bırakıldığını belirten Şahali, “Başta mülkiyet krizi olmak üzere, olumsuz birçok şey yaşadık.” dedi.

Şahali, “Erhürman, altıncı Cumhurbaşkanı olacak; yeniden dünyayla konuşabilen Kıbrıs Türk toplumunun lideri olacak. Tüm toplumla kenetlenerek ilerleyen, bağımsız bir Cumhurbaşkanını göreve getireceğiz” diye belirtti.

-Kayalp: Tarihi bir seçim

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da toplantıda, Mağusa İlçesi olarak toplantılara devam edeceklerini ifade etti. Kayalp, “Hep birlikte önümüzdeki kritik seçime gidiyoruz. Bu, tarihi bir seçim. Ülkemize sahip çıkmak için yollardayız” dedi.