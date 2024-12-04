Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede meydana gelen depremlere işaret ederek önlemler konusunda “Kaybedecek daha fazla zaman yok” ifadelerini kullandı.

CTP Basın Bürosu'nun açıklamasına göre, Erhürman, depremlerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem önlemleri konusunda kaybedecek daha fazla zaman olmadığını vurguladı.

Erhürman, "Çağrımızdır: Ana muhalefet olarak, hükumet değil, devlet içerisinde oluşturulacak bir koordinasyon yapısı içinde yer almaya hazırız. Ve bilinsin ki yapılmayacaksa yapmaya başlayacağız” dedi.

Dün Adıyaman'dan döndüklerini, her gidişlerinde aynı acıları bir kez daha yaşadıklarını vurgulayan Erhürman, bugün meydana gelen sarsıntıya işaret ederek, Yerbilim Mühendisleri Odası'nın üç gün önce depremle ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptığını, KTMMOB'nin de açıklamaları bulunduğunu kaydetti.

Mühendislerin ve mimarların ayrı ayrı açıklamalarla yapılması gerekenleri anlattıklarına dikkat çeken Tufan Erhürman, açıklamasında şunları da ifade etti:

"Hükümet’ten tık yok! Mesele endişelenmek-endişelenmemek meselesi değil. Mesele nerede yaşadığımızı bilerek bir eylem planını ortaya koymak. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yetişmiş insan kapasitemiz ortada. Süreci birlikte yönetmek gerekiyor.

Hükumet denilen bu yapıdan bir beklentimiz yok. Gideceği köyün minareleri de belli. Ama bu konuda yeterince zaman kaybedildi. Kaybedecek daha fazla zaman da yok.

Çağrımızdır: Ana muhalefet olarak, hükumet değil, devlet içerisinde oluşturulacak bir koordinasyon yapısı içinde yer almaya hazırız. Ve bilinsin ki yapılmayacaksa yapmaya başlayacağız!”