Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 54’üncü kuruluş yıl dönümünü dün akşam Acapulco Hotel’de düzenlenen yemekle kutladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre geceye, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu ile milletvekilleri, belediye başkanları, eski genel sekreterler, bazı sivil toplum örgütü ve sendika yetkilileri katıldı.

Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy’un konuşma yaptığı gecede, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atıldı.

-Erhürman: “CTP varsa çözüm vardır”

CTP Genel Başkanı Erhürman konuşmasında, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, CTP’nin 54 yıl boyunca pes etmeden mücadele ettiğini kaydetti.

“Memleketin içinde çok sorun var, bölgede savaşlar var. Ama sorunlar var diye 54 yıldır yoldaşlarımız asla pes etmedi” diyen Erhürman, CTP’lilerin, karanlık günlerde bile bedel ödemekten kaçınmadan mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

“Sorun var, ama biz de varız. Madem biz varız, çözüm de var. İçeride de var, dışarıda da var” diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şöyle konuştu:

“Biz 54 yıllık deneyimle konuşuyoruz. Evet, bu halktan da bu ülkeden de çok şey olur. Çözüm de olur, refah da olur, eşitlik de olur. İrade buradadır, irade Kıbrıs Türk halkının iradesidir.”

CTP’nin bugüne kadar sayısız milletvekili, belediye başkanı, bakan ve başbakan çıkardığını hatırlatan Erhürman, “2025’te, en kötü ihtimalle 2026’nın başında bu parti 6’ncı başbakanını, 2’nci cumhurbaşkanını çıkartacak” dedi.

“CTP, dünyayla buluşturan, gençlerimizi dünyaya açan bir partidir. Hep öyleydi, hep öyle olacak” diye konuşan Erhürman, bu gece bir kez daha dayanışma sözü verdiklerini belirtti.

-Akansoy: “Emek ve federasyon mücadelesi büyüyecek”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da açılış konuşmasında, ilerleyen süreçte mücadelenin artarak devam edeceğini kaydetti. 2024 yılının zorlu geçtiğine işaret eden Akansoy, CTP olarak hem mecliste hem de sokakta aktif bir rol oynadıklarını ifade etti.

“Bu akşam, çok sevdiğimiz, sürekli beraber olduğumuz, zaman zaman uzak kalsak da her zaman özlediğimiz yoldaşlarla bir aradayız” diyen Akansoy, ocak ayı içinde hem kuzey hem de güneydeki siyasi partilerin ve büyükelçilerin katılacağı bir resepsiyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

2024 yılının baskılar altında geçtiğini ifade eden Asım Akansoy, “CTP olarak değişimin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

2025 yılında emek ve federasyon mücadelesini büyüteceklerini dile getiren Akansoy, “Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Var olan statükoyu kırana kadar CTP’liler gereken mücadeleyi verecek” dedi.