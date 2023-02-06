Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da toplam can kaybı sayısı 912.

Bayındırlık ve Ulaştırma Balkanı Erhan Arıklı, Türkiye’de yaşanan deprem ile ilgili mesaj yayımaldı.

Arıklı mesajında, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederek, şunları kaydetti:

“Ülkemizden de okul sporları kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan öğrencilerimizden iyi haberler almış bulunmaktayız. Aynı iyi haberi Adıyaman'daki kafilemizden de bekliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her zaman olduğu gibi bu zor zamanda da Türkiye’nin yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız.

Depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, taziyelerimi sunar, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun KKTC, geçmiş olsun Türkiye’m...”