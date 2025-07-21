Rum basını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümünde gerçekleştirdiği KKTC ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a verdiği tam desteği okurlarına fotoğraf desteğiyle aktardı.

Fileleftheros haberi manşetten “Erdoğan’dan Tatar’a Tam Destek… Türk Cumhurbaşkanı Kıbrıslı Türk Liderle Tam Mutabakattan Söz Etti… Yeniden ‘Toprakla İlgili Gerçeklerden’ Söz Etti… ‘İki Devlet’ Çözümünde Israr Ediyor” başlık ve spotlarıyla verdi.

Gazete TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, canlı yayınlandığı detayına da yer verdiği toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmadan geniş bir özet de aktardı.

Haberi Alithia “Erdoğan Kutlamalar İçin İşgal Bölgelerinde... Kıbrıs Türk Halkının ‘Barış ve Özgürlük Gününü’ Kutladı” başlığıyla aktardı.

Haravgi ise “Erdoğan İşgal Bölgelerinden ‘İki Devlete’ Destek Beyan Etti… ‘Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Temelini Attı” başlık ve spotunu kullandı.