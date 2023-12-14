Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir sohbet sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Türkiye’ye davet ettiği ancak bu davetin Hristodulidis tarafından gizlendiği iddiaları Rum basınındaki yerini koruyor.

Alithia gazetesi, “Neden Gizledi? – DİSİ’den Hristodulidis’e Neden Gizledin Sorusu” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, özel bir sohbet sırasında, Türkiye’ye davet ettiği bilgisinin Hristodulidis tarafından gizlenmesinin nedenlerinin gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı” sıfatıyla değil kişisel olarak Ankara’ya davet edildiği yönündeki bilginin Rum hükümeti tarafından gizlenmesine yönelik tüm çabalara karşın davetin ifşa olmasının ardından Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun dün yaptığı açıklamada, daveti “dolaylı şekilde” doğruladığını aktardı.

Haber göre, Andoniu dünkü açıklamasında, “Bir görüşme olduğunu ancak bu konuda daha fazla açıklama yapmak istemediğini” belirtirken, açıklamasının ilerleyen kısmında ise “gelin Türkiye’de görüşelim demekle Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı olarak davetlisiniz demek arasında büyük fark olduğunu” söyledi.

Andoniu: “Davet Hristodulidis’e değil Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanına yapılmış olsaydı kamuoyuna açıklanırdı” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında, böyle bir davetin Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı kimliğine yönelik yapılmasının, Türkiye’nin politikasında köklü değişiklik anlamına geleceğinden, zaten beklenen bir şey olmadığını belirtirken, Hristodulidis’in bu bilgiyi neden gizledi sorusunun ise Rum siyaset dünyasında gündeme oturduğunu aktardı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, bu tür bilgilerin basından öğrenilmesinin yanlışlığına dikkat çekerek, Rum Ulusal Konseyi’nin toplanması çağrısında bulundu.

DİSİ Basın Sözcüsü Onufrios Kulla ise, Hristodulidis’in böyle bir davet konusunda, davet kendi şahsına dahi yapılmış olsa, siyasi partileri bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kulla, bu tip önemli bilgileri basından öğrenmekten ötürü rahatsızlık duyduklarını belirterek, Hristodulidis’in bu daveti neden gizlediği, ne yanıt verdiği gibi soruların yanıt beklediğini vurguladı.

Hristodulidis ile Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı sıfatlarının birbirlerinden ayrı olduklarını düşünmediklerini, Hristodulidis’in Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olduğunu savunan Kulla, “Türkiye’nin ne düşündüğünden bağımsız olarak, böyle bir ziyaretin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dolaylı tanınması anlamına geleceğini” iddia etti.

Gazete, DİSİ’nin yanı sıra AKEL’in de Ulusal Konsey’in toplanması talebinin olduğunu ancak Rum Hükümet Sözcüsünün dün yaptığı açıklamada; Hristodulidis’in gerekli görmesi halinde konseyi toplayacağı yanıtını verdiğini yazdı.

Gazete ayrıca, Hristodulidis hükümetinin Pile’deki gelişmeler ve “Ayios Demetios” (Metehan) bölgesinde yaşananlara karşın aldığı “ görünen ve görünmeyen önlemleri” hatırlatarak, Hristodulidis’in tüm çağrılara karşın konseyi toplamamakta ısrar ettiği yorumunda bulundu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Bir Davet Yüzünden Karmaşa – Devlet Başkanı Ulusal Konsey’in Toplanması İçin Şu Anda Sebep Yok” başlıkları altında verdiği haberinde, Erdoğan’ın Hristodulidis’e davetinin kaynağının Yunanistan olmasına dikkat çekti.

Gazete, Erdoğan’ın Hristodulidis’i davet ettiği haberinin hükümet tarafından düşük düzeyde atlatılmaya çalışılmasına karşın konunun açığa çıkmasıyla siyaset dünyasında karmaşa yarattığını belirtirken, haberin kaynağının Yunanistan olmasının ise dikkat çekici bir diğer unsur olduğunu vurguladı.

Haberin kaynağının Yunanistan olmasının, Erdoğan’ın Yunanistan’daki temasları sırasında konunun gündeme geldiğinin bir göstergesi olabileceğini belirten gazete, bunun gerçek olması durumunda ise konunun başka bir boyuta ulaşabileceğini savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi: “Başkan Ulusal Konseyi Toplamamakla Israrcı”.

Politis: “Ulusal Konseyi Toplamayı Yine Reddetti”.