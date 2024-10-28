Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bu sene Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in nisan ayındaki ziyaretinin ardından önceki hafta da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u İstanbul'da ağırladıklarını belirtti.

İki kadim dosta ve NATO müttefikine yakışır şekilde Almanya ile işbirliğini güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, 50 milyar dolara ulaşan ikili ticarette hedeflerinin 60 milyar dolar olduğunu, turizm, yatırım ve savunma sanayi başta olmak üzere potansiyeli en üst düzeyde kullanarak bu hedefin yakalanacağını vurguladı.

Erdoğan, İsrail'in katliamları gibi bazı konularda fikir ayrılıkları olsa da Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ortağı olduğunu, bu vasfını gelecekte de muhafaza edeceğini dile getirdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle İstanbul'daki 950 muhtarın katılımıyla 54'üncü muhtarlar buluşmasının gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, 2015'te ilk defa başlatılan bu gelenekle şimdiye kadar 41 binden fazla muhtarla aynı gönül sofrasının etrafında bir araya gelindiğini, ülkenin meselelerinin istişare edildiğini söyledi.

Muhtar aylıklarından sigorta primlerine, silah ruhsatı harcından diğer mali ve sosyal imkanlara, belediyelerde ihdas edilen muhtarlık işleri dairesi ve müdürlüklerine kadar pek çok başlıkta muhtarların yanında olduklarını belirten Erdoğan, uzun yıllar Anadolu insanı gibi muhtarların da ülkede elitist zihniyetin gadrine uğradığını dile getirdi.

"Muhtar bile olamaz" manşetinin bu zihniyetin küstahlığının, nobranlığının millete tepeden bakan kibirli, üstenci tavrının sembolü olarak yıllarca hafızalara kazındığını ifade eden Erdoğan, "Muhtarlarımıza hak ettikleri değeri vererek bu mütekebbir anlayışı değişime zorladık. Bu vesileyle bir kez daha köylerine ve mahallelerine hizmet çabalarında tüm muhtar kardeşlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum." dedi.

- "Türkiye'nin milli menfaatleri, güvenlik hassasiyetleri her şeyin üzerindedir"

Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi konumuna, hedeflerine, beşeri, tarihi ve ticari bağlarına uygun şekilde 360 derecelik bir perspektifle dış politikanın icra edildiğini kaydetti.

Batı ile ilişkileri güçlendirirken, doğuya sırtlarını dönmediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Başkalarının bize çizdiği istikamette değil, kendi çıkarlarımız doğrultusunda özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin çıkarı neredeyse oraya gidiyor, menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Daha önce farklı vesilelerle söylemiştim. Bugünün önemine binaen bir kez daha tekrarlıyorum. Bizim dış politikamızın ana omurgası, Türkiye eksenidir. Türkiye'nin milli menfaatleri, güvenlik hassasiyetleri, ekonomik ve ticari çıkarları her şeyin üzerindedir. En temel önceliğimizdir. Bakınız, biz makas değiştirmiyoruz. Bilakis Türkiye merkezde bir anlayışla değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz. Çok uluslu işbirliği platformlarıyla münasebetlerimizi farklı seviyelerde ilerletme çabalarımızın arka planında işte bu bakış açısı vardır."

Erdoğan, 2018 yılında Johannesburg'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'ne İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla iştirak ettiklerini hatırlatarak, 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenen son zirveye de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle katıldıklarını söyledi.

Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda Türkiye'nin bölgesel meseleleriyle ilgili vicdanlı ve ilkeli duruşunu muhataplara anlatma fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, zirve marjında Rusya, Venezuela, Özbekistan, Vietnam ve Kongo liderleriyle ikili görüşmelerinin olduğunu, ayrıca zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelindiğini kaydetti.

BRICS platformunda yer alan ülkelerle ciddi işbirliği potansiyeline sahip olunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece şu rakamlar bile BRICS'e mesafeli durulmaması gerektiğini gösteriyor. Dünya yüzölçümünün yüzde 30'unu, nüfusunun yüzde 45'ini kapsayan küresel petrol üretiminin yüzde 40'ını, mal ihracatının yüzde 25'ini, ticaretin beşte ikisini gerçekleştiren, global düzeyde ekonomik açıdan bir cazibe merkezi haline dönüşen hasılı, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alan, ülkemiz için önemli fırsatlar sunan BRICS ile ilişkilerimizi ilerletmenin her bakımdan Türkiye'nin faydasına olacağına inanıyoruz. Ülkemizin BRICS ile gelişen münasebetleri mevcut angajmanlarımızın alternatifi asla değildir ve olamaz. Türkiye tüm bu platformlarda NATO müttefiki ve Avrupa Birliğine tam üyelik müzakereleri yürüten ülke kimliğiyle yer almaktadır. Millet olarak bin yıllardır hangi mecrada ilerliyorsak bugün ve yarın da aynı çizgide istikbal yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

- "Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açık"

Tataristan'ın başkenti Kazan'a ayak bastıktan hemen sonra TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yapılan hain terör saldırısında 5 vatan evladının şehit edildiği haberini aldıklarını belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, tedavileri süren yaralılara acil şifalar diledi.

Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı bir döneme tekabül etmesi ayrıca manidardır. Bölücü örgütün kimlerin maşası, kuklası, taşeronu olduğu son saldırıyla bir kez daha kendini göstermiştir. Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendilerine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor. Milletimizin de bu saldırıyla neyin amaçlandığını, nerelere sinyal verilmek istendiğini net olarak gördüğüne inanıyorum. Şunu bir defa açık açık belirtmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj da zaten olamaz. Bu terör eylemi çok net söylüyorum, paniğin, telaşın, tükenmişliğin, çaresizliğin emaresidir. Nitekim hain saldırıya cevabımızı bölücü örgütün Suriye ve Irak'taki inlerini başlarına geçirerek kat kat misliyle verdik."

- "Terörü kaynağında kurutma stratejimizden geri adım atmayacağız"

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait 470'in üzerinde noktanın hedef alındığını, aralarında sorumlu düzeyde canilerin de bulunduğu 213 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimiz ve şehit ailelerimiz şundan emin olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Emniyet ve adli birimlerimiz de teröristlerin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için kapsamlı soruşturma yürütmektedir. Terörü kaynağında kurutma stratejimizden geri bir adım dahi asla atmayacağız. Teröristlere yönelik operasyonlarımızı titizlikle devam ettirirken terörsüz Türkiye hedefimizden de kesinlikle kopmayacağız."

Erdoğan, Türkiye'nin 40 yıldır başına musallat edilen bu beladan mutlaka kurtulacağını belirterek, terörün yıllarca Türkiye'de siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanıldığını kaydetti.

Siyasette ne zaman diyalog zemini güçlense, toplumda kutuplaşma azalsa, sıkılı yumruklar açılsa terörün hemen devreye girdiğine dikkati çeken Erdoğan, buna geçmişte defalarca şahit olunduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine seyirci kalmayacaklarını dile getirerek, "Terör baronları, Türk siyasetini dizayn edemeyecek, 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecek, ülkemizi istikametinden saptıramayacak." dedi.

Terör örgütlerini kumanda ederek ülkenin gündemini yönlendirme ve belirleme peşinde koşanların da aynı şekilde hüsrana uğratılacağını vurgulayan Erdoğan, yurt içinde veya dışında Türkiye'ye hainlik eden, ihanet eden ve Türkiye düşmanları ile birlikte hareket edenlerin akıbetlerinin berbat olacağını dile getirdi.