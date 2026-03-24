21 Mart’ta Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz kutlamaları 22 Mart’ta da İstanbul’un Yenikapı Meydanı’ndaydı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nevruz öncesi ve sonrasında düzenlenen operasyonlarda 170 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, ‘terörsüz Türkiye’ gündemine dair özetle şunları söyledi:

* Önümüze çıkan engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız.

* Türkiye’yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir.

* Terörsüz bölge idealimiz Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir.

* Şiddetin, kinin, nefretin diline teslim olmayacak, bölgemizde sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye devam edeceğiz.

* Önceki yıllar nevruzun ruhuna yakışmayan hadiseler yaşanırken Terörsüz Türkiye’nin de etkisiyle son iki yılda bu olayların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz.

* Diyarbakır ve İstanbul’da olduğu gibi nevruzu bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz.