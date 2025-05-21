Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, Türk dünyasının doğru bildiği yoldan şaşmadan gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türklerinin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini beklediğini vurguladı.

Kıbrıs Türklerine yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan şöyle devam etti:

Ak sakallıların KKTC'deki toplantısını anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. İnşallah uzak olmayan gelecekte KKTC'yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri görmeyi ümit ediyorum.”