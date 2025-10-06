Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında imzalanan nükleer enerji anlaşmasının, “barışçıl nükleer enerjide işbirliğini esas aldığını” söyledi. Türkiye'nin nükleer enerjide üst ligi hedeflediğini belirten Erdoğan, Akkuyu haricinde farklı nükleer santral projelerinin de olduğunu açıkladı.

Erdoğan, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan nükleer enerji iş birliği anlaşmasının, barışçıl nükleer enerjide iş birliğini esas aldığını ifade etti.

Türkiye’nin nükleer enerjiyi yalnızca elektrik üretimi için değil, aynı zamanda tıp, tarım, araştırma ve endüstriyel ısı gibi farklı alanlarda da kullanacağını söyleyen Erdoğan, "Hükümet olarak hiçbir alanı ihmal etmeden gelecek 20-30 yılda enerji güvenliğimizi tahkim etmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz"

Erdoğan, nükleer enerjide ise ülkeyi bir üst lige taşımanın gayretinde oldukları söyledi.

Dünya genelinde 31 ülkede 416 reaktörün aktif halde olduğuna değinen Erdoğan, "Bu reaktörler dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 9'unu üretiyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 63 reaktörün inşasına devam ediliyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz. Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var, bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Erdoğan, Hem Çin seyahatinde hem de son ABD seyahatinde bu konuyu muhataplarıyla ele aldıklarını kaydederek, "Amerika'yla imzaladığımız Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı, barışçıl nükleer enerjide işbirliğini esas alan bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla ileri reaktör teknolojileri ve küçük modüler reaktörler gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor." şeklinde konuştu.