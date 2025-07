“İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde son iki yılda toplam 37 milyar TL'lik kaynağı sizlerin istifadesine sunduk”

“Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC hükümetiyle tam bir uyum içindeyiz”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs Türkü’nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman açacak yeni kapılar, yeni yollar bulduk.” dedi.

Toplam 800 kilometreyi aşan yol yapımı bakım ve onarım çalışmalarıyla adanın dört bir yanını birbirine bağladıklarını dile getiren Erdoğan, iki etap halinde inşa edilecek Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin kapasite itibariyle adadaki en büyük sağlık yatırımlarından biri olduğunu belirtti.

KKTC’nin örnek alınan bir kalkınma hamlesi içine girdiğini vurgulayan Erdoğan, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde son iki yılda toplam 37 milyar liralık kaynağın KKTC’nin istifadesine sunulduğunu kaydetti.

“Attığımız her adım, diktiğimiz her taş sadece bir bina, bir yol, bir tesis değil aynı zamanda kardeşliğimizin, dayanışmamızın, geleceği olan ortak inancımızın bir sembolüdür” diyen Erdoğan, KKTC’nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı Tatar ve hükümetle tam bir uyum içinde olduklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Temel Atma ve Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuştu.

- “Köprülü Kavşağı ile trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak, Lefkoşa nefes alacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin dört bir yanındaki halkın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, Mayıs ayında KKTC’ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışının yapıldığını ve bir mührün daha vurulduğunu hatırlattı.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’taki tüm projelerde ciddi aşama kaydedildiğini belirterek, “Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk, yeni yollar bulduk.” dedi.

“Yol medeniyettir” düsturuyla KKTC’nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik katkılarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, toplam 800 kilometreyi aşan yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla adanın dört bir yanını birbirine bağladıklarını söyledi. Bugün açılışının yapıldığı Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı’yla birlikte 21 kilometrelik projenin 15,5 kilometrelik kısmının da tamamlandığını ifade eden Erdoğan, söz konusu projeyle ilgili şunları kaydetti:

“Bir yılda kısa sürede biten proje Lefkoşa’daki trafik yoğunluğunu azaltacak. Güzelyurt ve Lefke’nin Ercan Uluslararası Havalimanı'na bağlantısını hızlandıracak. Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Proje sayesinde yılda zamandan 2,1 milyar lira, akaryakıttan 77 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek. 4 bin 500 tondan fazla karbon salınımının önüne geçilecek. Yani trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak, Lefkoşa nefes alacak.”

Erdoğan, ulaşımda güveni, şehirde düzeni, çevrede duyarlılığı esas alan bu çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

- “Yakışan neyse onu yapmamız lazımdı. Yaptık”

Bugün 50 bin metrekare kapalı alana sahip ve ilk etapta 320 yatak kapasiteli Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin de temeli atıldığına dikkat çeken Erdoğan, sağlık çalışanlarının verimli şekilde görev yapabilmesi için tüm imkanların düşünüldüğü bu hastanenin 110 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane ve 80 poliklinikle hizmet vereceğini kaydetti.

Erdoğan, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin, yatak kapasitesi olarak adadaki en büyük sağlık yatırımlarından biri olacağına da vurguladı.

“KKTC’nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz.” diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı eski binasını ziyaret ettiğinde, bu binayı “baraka”ya benzettiğini ve yakışmadığını düşündüğünü hatırlatarak, yeni bir yere Cumhurbaşkanlığı binasının yapılmasını ve devlet olunduğunun tüm dünyaya haykırılmasını talep ettiğini söyledi. Erdoğan, “Yakışan neyse, onu yapmamız lazımdı ve yaptık.” ifadelerini kullandı.

- “Adanın güneyindeki refah düzeyini örnek gösterenler bugün sessizliğe büründü”

Her alanda Kıbrıs Türklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak projelere öncelik verdiklerini kaydeden Erdoğan, “Biz yaparız. ‘Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz dedik’ ve getirdik" diye konuştu.

Yıllar önce adanın güneyindeki refah düzeyini örnek göstererek Kıbrıs Türkü’nün direncini kırmaya çalışan çevrelerin bugün sessizliğe büründüğünü belirten Erdoğan, KKTC’de örnek alınan bir kalkınma hamlesi içine girildiğini, her alanda muhtelif eser, yatırım ve projeyi ülkeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ile son iki yılda toplam otuz yedi milyar liralık kaynağın da aktarıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “bu samimi gayretin ön safında yer alan kıymetli bir yol arkadaşı” olarak nitelendirdi.

- “Güzelyurt Hastanesi’nin dördüncü etabı yıl sona ermeden faaliyete alınacak”

Sağlık alanındaki projelere değinen ve toplam 516 yatak kapasitesine ve 59 bin metrekare kapalı alana sahip 10 sağlık tesisinin hizmete sunulduğunu açıklayan Erdoğan, Maraş Sağlık Merkezi’nin de hizmete açıldığını, Pamuklu ve Lapta’daki sağlık merkezlerinde ilerleme kaydedildiğini ve Güzelyurt Hastanesi’nin dördüncü etabına yıl sona ermeden başlanacağını belirtti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki renovasyon çalışmalarının gelecek yıl tamamlanacağını söyleyen Erdoğan, kırsal bölgelerde ayakta tedavi hizmeti sağlayacak sağlık olacaklarının inşaatında da sona gelindiğini kaydetti.

- “KKTC, Doğu Akdeniz’in parlayan bir yıldızı haline getirildi

Turizm’in KKTC’nin ekonomik büyümesinde hayati bir rol üstlendiğine dikkat çeken Erdoğan, Ercan Havalimanı’nı çağın ihtiyaçlarına göre yenileyerek, KKTC’nin Doğu Akdeniz’in parlayan bir yıldızı haline getirildiğini kaydetti.

Dijitalleşme alanında yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, kamu hizmetlerinin dijital ortamda sunulmasını kolaylaştıracak sistemler kurulduğunu ve vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasının önünün açıldığını belirterek, şimdi de fiber altyapı yatırımlarıyla bu süreci daha ileri bir noktaya taşıyacaklarının altını çizdi.

“Kıbrıs Türkü'nün asırlık su hasretine son verdik.” diyen Erdoğan mevcut çalışmaları şu şekilde aktardı:

“İçme suyunun ardından tarımsal sulamada devrim niteliğinde alımlar atıyoruz. Mesarya Ovası Sulama Hattı’yla verimliliği artıyor, narenciye paketleme tesislerinden soğuk hava depolarına, yer üretim merkezlerinden hayvancılık desteklerine kadar tüm üretim zincirini güçlendiriyoruz. Balıkçılık ve tarımsal laboratuvarlarla kırsalda kalkınma yeniden canlanıyor.”

- “Kıbrıs Türkü'nün birliği, beraberliği, huzuru ve refahı için biz buradayız, her zamanda burada olacağız.”

Eğitim konusundaki yatırımlar hakkında da konuşan Erdoğan, 12 okulun bakım ve onarımının tamamlandığını, on üç okulda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Erdoğan, bunun yanında, Gönyeli’de yapılacak yeni okulla bölgenin ihtiyacının büyük kısmının karşılanacağına dikkati çekti.

Güçlü toplum, güçlü gelecek hedefiyle aile destek merkezi ve sosyal hizmet merkezlerinin hayata geçirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Erdoğan, enerji ve altyapı çalışmaları hakkında ise şunları söyledi:

“Türkiye'de denizaltı kablo ile elektrik iletimi projesi ilerliyor. Bu stratejik proje ilerlerken, kısa vadeli arz güvenliğini sağlamak amacıyla yedi mobil elektrik santralini de devreye almış bulunuyoruz.18 belediyemizin altyapı projelerine 300 milyon liralık kaynak sağladık. Attığımız her adım, diktiğimiz her taş; sadece bir bina, bir yol, bir tesis değil, aynı zamanda kardeşliğimizin, dayanışmamızın, geleceğe olan ortak inancımızın bir sembolüdür. Kıbrıs Türkü'nün birliği, beraberliği, huzuru ve refahı için biz buradayız, her zamanda burada olacağız.”

- “Uluslararası toplumun sahadaki gerçeklerle barışma vakti geldi”

Erdoğan, siyasi ve ekonomik istikbali inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC hükümeti ile tam bir uyum içinde olduklarının altını çizdi.

Etkinliğin de sloganı olan “Ay yıldız, aynı yoldayız.” vurgusu yapan Erdoğan, Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu olan desteklerinin tam olduğunu kaydetti.

Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vaktinin geldiğini belirten Tatar, “KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı. On yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. Biz bunun eninde sonunda gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz.” dedi.

Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik ederek ve projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.