Erdoğan, kabine toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

* Hükümetimiz gündemine hakimdir. Bize kimse gündem dayatamaz. Hangi bahaneyle olursa olsun suni gerekçelerle enfekte edemez.

* Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum. Türkiye’nin şu anda tek gündemi ülkemizi ateşten uzak tutmaktır.

* Bölgemizde krizler yaşanırken bizim tek bir gündemimiz vardır, o da ülkemizi bu ateşten uzak tutmaktır. Bunun dışındaki her tartışmayı havanda su dövmek olarak görüyoruz. Havanda su dövmek değil, milletimize hizmet etmek peşindeyiz.

‘Enerji arzı ve tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yok’

* Türkiye’nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası, güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

* Hürmüz’ün kapanması yalnızca bir sektörü değil, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor.

* Enerji arz güvenliği, tedariki ve depolama noktasında bir sorunumuz yok. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin ekmeğine kan doğrayan savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

* Gübre gibi tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yoktur. Aldığımız tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğinde de hiçbir sorun yaşamayacağız.

* Şimdiye kadar toplam 50 milyar lirayı bulan ek maliyet, eşel mobil sistemi sayesinde devletimiz tarafından sübvanse edilmiş oldu.

* Ekonomi kurmay ekibimiz Türkiye’yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü bir şekilde konumlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

‘Kardeşlik huyumuzun gerekçelerini yerine getirdik’

* 28 Şubat’ta başlayan savaş diplomatik çabalara rağmen can almaya devam ediyor. İsrail hükümeti savaşı sonlandırmaya dönük her girişimi baltalamayı sürdürüyor.

* İsrail, Mescid-i Aksa’yı kapalı tutarak, Filistinli mahkumlara idam cezası getirerek, Lübnan ve Suriye’de gerilimden beslenen ülke olduğunu tescil ediyor.

* Türkiye olarak İran’ı ve Körfez’i etkileyen bu savaşın ilk gününden beri kardeşlik hukukumuzun gereklerini en güzel şekilde yerine getirdik.