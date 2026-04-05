Karabük'te kendisini "Mesih" ilan eden kişinin yazıları kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahalle Bağlar Sokak'ta M.D. (61) ikamet ettiği evin çatısına ve çevresine "Peygamber" "66", "Mesih", "İsa" ve "35" gibi çeşitli yazılar yazıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

IHA

Ekipler, görüştükleri ev sahibi M.D.'den söz konusu yazıları kaldırmasını talep etti. M.D. tepki göstermesinin ardından yazılar boya yardımıyla silinerek kaldırıldı.

IHA

Vatandaşlardan herhangi bir şikayet olmadığını ve bazı kişilerin kendisini tebrik ettiğini öne süren M.D., insanlara tebliğde bulunduğunu, "cihat" çağrısı yaparken bunun şiddet içeren bir anlam taşımadığını, en büyük mücadelenin kalem ve sözle yapılan mücadele olduğunu söyledi.

IHA

Küçük yaşlardan itibaren ailesinin çevresinin kuşatıldığını düşündüğünü aktaran M.D., Mesihlik iddiasının yaklaşık 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü. M.D., farklı dinlere mensup insanların "Mesih İsa'yı beklediğini" ve kendisinin de bu kişi olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.