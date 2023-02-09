Erdoğan “Asrın felaketi diyebileceğimiz bu depremler, 10 büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep oldu”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e ulaştı, yıkılan bina sayısı da 6 bin 644." bilgisini verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin 7,7 şiddetinde, ardından da 7,6 şiddetinde iki depremle sarsıldığını belirterek, "Asrın felaketi diyebileceğimiz bu depremler, 10 büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep olmuştur." dedi.

Erdoğan, depremin etkilediği Osmaniye'de yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ülkemiz pazartesi günü 04.17’de 7,7 şiddetinde, ardından da 7,6 şiddetinde iki depremle sarsılmıştır. Asrın felaketi diyebileceğimiz bu depremler, 10 büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep olmuştur. Osmaniye’miz de depremin vurduğu şehirlerden bir tanesidir." dedi.

Dünden bu yana ziyaret ettiği deprem bölgelerindeki şehirlerde, yaşanan yıkımı bizzat yerinde gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e ulaştı, yıkılan bina sayısı da 6 bin 644." bilgisini verdi.

Erdoğan, Osmaniye'de 326 binanın yıkıldığını, 877 vatandaşın vefat ettiğini, 2 bin 220 vatandaşın ise yaralandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız felaketin derinden etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temenni ediyorum. Devletimiz, tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, 10 vilayetimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz, devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler, velhasıl imkanı olan herkes, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca, ister istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor. "

-"Bir yıl içerisinde konutları bitireceğiz"

Vatandaşların, devletinin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu bildiğini dile getiren Erdoğan, "Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları 100 binlerle ifade edilecek kişi, yardım çalışmalarıyla ilgili süreçlerde görev aldı, görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir." dedi.

Erdoğan, "afet bölgesi" ilanından, Parlamento'da "olağanüstü hal" kararına kadar tüm adımları attıklarını söyledi.

Daha önce, enkazın kaldırılmasının ardından, bir yıl içinde depremin yaşandığı şehirleri yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Van'da bunu gerçekleştirdik. Malatya'da, Elazığ'da, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik Bütün bunların yanında Antalya ve Muğla yangınlarında yine bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde hatırlayın, bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. Ve şimdi de ben milletime sesleniyorum, inşallah bir yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Ve bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor. Ve bu 10'ar bin lirayı depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bir yıl içerisinde de inşallah konutlarımızı bitireceğiz."

Erdoğan, en önemli adımlardan bir tanesinin de talep edenleri Antalya'daki, Alanya'daki otellerde misafir etmek olduğunu, Türk Hava Yolları uçaklarıyla buralara seferler düzenleneceğini kaydetti.