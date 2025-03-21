Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, Türk Dünyası'nın iş birliğinin kökleştikçe, bölgede barış rüzgarlarının daha güçlü eseceğini kaydetti.

Türk Dünyası olarak en büyük güvencelerinin birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Erdoğan, "Son yıllarda attığımız karşılıklı adımlarla hamdolsun, daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İş birliğimizi enerjiden ticarete, güvenlikten eğitime, turizmden iletişime kadar bütün sahalarda güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, en zor zamanlarda birbirlerinin yanında olduklarını, sevinçlerini beraberce paylaştıklarını belirterek, "En son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın azadlığıyla birlikte bölgede yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık. 6 Şubat depremlerinde Türk Cumhuriyetlerinden kardeşlerimiz, milletimizin imdadına ilk koşanlar arasında oldu. 'Dilde, fikirde, işte birlik' diyen merhum Gaspıralı İsmail Bey'in gösterdiği istikamette, istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Ortak Alfabe Komisyonunun, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nda belirtilen öncelikler çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini anımsatan Erdoğan, Türkmen şair Mahtumkulu'nun, "Bu alem mükemmel olsa, dünya yüzü nurla dolsa, evvel Rab merhamet kılsa, tende ve canda dert olmaz." sözlerinde anlamını bulan ruhla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

- "Türk Dünyası'nın merkezinde yer aldığı yeni bir küresel sistemi birlikte inşa edeceğiz"

Erdoğan, "Önce böyle bir Türk dünyası, ardından da tüm dünyada barışın ve adaletin hakim olması için gönül ve fikir birliği içinde çalışıyoruz. Türk birliğinin simgesi olan Türk Devletleri Teşkilatı aslında yüzlerce şairin, sanatçının, edebiyatçının, filozof ve devlet adamının binlerce yıldır öğütleriyle, seslenmeleriyle ve gayretleriyle renk kattığı bir tablodur. İnşallah el ele, gönül gönüle vererek Türk Dünyasının merkezinde yer aldığı yeni bir küresel sistemi de birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İmkansız görünen nice hayali nasıl gerçeğe dönüştürdülerse gelecekte de çok daha iyi konumlara hep beraber ulaşacaklarına inandığını söyleyen Erdoğan, "Güneş nasıl doğudan yükseliyorsa Türk asrının, tüm insanlığın üzerine tıpkı bir güneş gibi doğduğu o güzel günleri de inşallah göreceğiz. Bugünden sonra nasıl tabiat bütün renkleriyle, bütün çeşitlilikleriyle, bütün zenginlikleriyle birlikte yeşerip, bereketleniyorsa millet olarak inşallah biz de yeni başlangıçlara yelken açıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarda bazı kritik eşikleri hamdolsun suhuletle geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyil edilmeden, son düzlüğünde aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra inşallah çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Evvel emirde her yıl ülkemize milyarlarca dolarlık ekonomik yük getiren çok büyük bir beladan kurtulmuş olacağız. Ayrıca Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Zaza'sı, Çerkez'i, Laz'ı, Abaza'sıyla 85 milyonun kardeşliğine vurulan kanlı bir hançeri söküp atacağız. Bölgemizde tam bir asır sonra yeniden kanla çizilmek istenen haritalara 'dur' diyecek emperyalistlerin bizi birbirimize kırdırmayı amaçlayan kirli oyunlarını bozacağız."

Demokrasinin çözüm kapasitesini artırarak sivil siyasetin etki alanını daha da güçlendireceklerini belirten Erdoğan, "Devletimizin ve milletimizin Kızıl Elma'sına dönüşmüş olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkıldıktan sonra 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Daha sıkı kenetleneceğiz. Bin yıldır var olduğumuz bu topraklarda inşallah ebediyen yan yana barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Niyetimiz hayır, inşallah akıbetimiz de hayır olsun diyoruz." dedi.

- "Nefretin, husumetin, kavganın değil, birliğin ve beraberliğin dilini yüceltelim"

Özellikle Nevruz'a yeni şeyler söylemek gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Nefretin, husumetin, kavganın değil, birliğin ve beraberliğin dilini yüceltelim istiyoruz. Türkiye'de ve tüm bölgemizde, merkezinde diyaloğun, dayanışmanın, dostluğun olduğu yeni bir siyasi paradigma inşa etmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. 'Yeni gün' manasına gelen Nevruz'un tam da adına yakışır biçimde yeni bir dönemin girizgahı olmasını ümit ediyoruz. Türk milletine mensup olmanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu, şerefini, bahtiyarlığını yaşayan herkesi terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmesi için güç birliği yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Burada şu çok önemli hatırlatmayı da yapmakta fayda görüyorum. Ramazan-ı Şerif ile Nevruz'u birlikte idrak ettiğimiz böylesi özel bir günde, İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum." dedi.

Milletin ezeli ve ebedi kardeşliğinin zedelenmesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rıza göstermediklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakın, çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak unutmayın, çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ne hazindir ki CHP mevcut yönetim idaresinde, illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağına kadar battığı yolsuzluklar, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri sebebiyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir. CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil, marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Kimse kusura bakmasın. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki, gayri ahlaki ve antidemokratik yollara başvurarak, bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir."

- "Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin"

Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özel, marjinal sol örgütlerin belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır. Şunu da unutmasınlar. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız, çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa, şayet içinize sindirebiliyorsanız, çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, çağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. Mübarek ramazanın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. Altını çizerek tekrar ifade ediyorum. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz."