"Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde, Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nevruz Bayramı'nı, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İş Birliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde, Nevruz Bayramı'nın, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz” dedi.

Erdoğan, “Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir." İfadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda konuştu.

Erdoğan, bugün baharın da müjdecisi olan nevruzu hep birlikte sevinç ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek "Nevruz yani yeni gün. Bizim hem tarihimizde hem de sayısız güzelliklerle bezeli kültürümüzde önemli bir yer tutar. Biraz önce Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanımız Kürşat Bey (Zorlu) de detaylıca bahsetti. Şu an Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin dört bir yanında baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan Nevruz, büyük bir coşkuyla idrak ediliyor." diye konuştu.

- "Nevruz ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir"

Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya medeniyet havzasının dört bir yanında nevruzun yani yeni günün çiçeklerinin açtığını kaydeden Erdoğan, "Geceyle gündüzün eşitlendiği bu yeni gün, kışın nihayete erdiğinin, tüm bereketiyle artık baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclisimizden de inşallah geçirdikten sonra adımı ona göre Cumhur İttifakı tarihe kaydedecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Nevruzla kutlanan tabiatın dirilişinin, aynı zamanda gönüllerdeki ümitlerin de dirilişi olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevi'si, Sünni'siyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir. Nevruzun bu vasfını ve temsil ettiği değerleri daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Şimdi bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İş Birliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde, Nevruz Bayramı'nın, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir."