Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken çantalarında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü tespit edilen Eyüp Okur ile Orhan Demir tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Eyüp Okur’un saat 12.50 sıralarında, Orhan Demir’in 20.50 sıralarında Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi. Polis, farklı saatlerde tespit edilen her iki zanlının da çantasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların tutuklandığını, ele geçirilen öğütücülerin içerisindeki kalıntıların analize gönderileceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.