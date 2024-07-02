Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ercan Havalimanında bavulunda yapılan kontrolde içerisinde uyuşturucu madde içeren kraşer bulunması üzerine tutuklanan zanlı Aşan Yaşar Kaya bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aysın Erdemirci olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Aşan Yaşar Kaya’nın 28 Haziran 2024 tarihinde saat 14.15'te Lefkoşa Ercan Havalimanında giden yolcu salonu içerisinde kale 8 x-ray cihazından geçiş yaptığı esnada beraberinde getirdiği yolcu valizinde Gizeh marka metal öğütücü tespit edilmesine müteakip yapılan kontrolde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığı ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vererek söz konusu öğütücüyü Lefkoşa'da ismini bilmediği bir parkta bulduğunu beyan ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, emarelerle ilgili gerekli analizlerin devam ettiğini belirterek, soruşturma maksatlı zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Jale Ergüden zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.