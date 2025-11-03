(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan tutuklanan zanlı Maja Leonie Dolezych yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hacı Durdu Özer olguları aktardı.

Polis, 30.10.2025 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan zanlıya tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 30 gram ağrılığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet kırık hap bulunan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu kaydeden polis, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.