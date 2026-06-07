Kamalı Haber

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu maddeyle tutuklanan zanlı N.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Köpeği Tepki Verdi

Mahkemede şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu, 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12.15 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı N.Y.’nin, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine kontrol edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Gönüllü İfade Verdi

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve ardından gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Verilen ifadenin teyit ve tekzibine başlanacağını belirten polis, alınacak ifadeler ile analize gönderilen emareye ilişkin sonucun beklendiğini ifade etti.

3 Gün Tutukluluk Emri

Soruşturmanın yeni başladığını vurgulayan polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlı N.Y.’nin soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.