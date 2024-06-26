Güneş: “Ercan’da önemli bir eşik aşıldı.. Sistemin devreye girmesiyle, kategori 1 (CAT1) seviyesinde hizmet veren Ercan, kategori 2 (CAT2) seviyesine çıkarak uçuşların çok daha güvenli bir ortamda yapıldığı bir hava limanına dönüşecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Ercan Havalimanı’nda Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi’nin (AWOS) montajının tamamlandığını, testlerin sorunsuz tamamlanması halinde sistemin 15 gün içerisinde devreye gireceğini açıkladı.

Güneş, hava limanlarında hava durum verilerini sürekli ve doğru şekilde izlemek için pist kenarında standartlara uygun yerlere kurulan Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi’nin (AWOS) devreye girmesiyle, Ercan Havalimanı’nda “çok önemli” bir eşiğin aşılmış olacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güneş, Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi’nin pistin her noktasından zemin sıcaklığı, rüzgar hızı, nem, basınç ve bulut taban yüksekliği gibi meteorolojik parametreleri anında ve doğru bir şekilde Meydan Meteoroloji Ofisi, Kule ve Yaklaşma Kontrol Ofisi'ne bildirilmesini sağlayacağını söyledi.

Güneş, “Sistemin devreye girmesiyle, yıllardır kategori 1 (CAT1) seviyesinde hizmet vermekte olan Ercan Havalimanı’nın, kategori 2 (CAT2) seviyesine çıkarak uçuşların çok daha güvenli bir ortamda yapıldığı bir hava limanına dönüşecek” dedi.

-“15 gün içerisinde devreye sokulacak”

Güneş, Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yüklenici firma ve üretici firmanın ekipleri tarafından sağlanan teknik destekle pist çevresindeki arazi montaj çalışmalarının tamamlandığını ve sistemin işletim aşamasına geçildiğini belirterek, gerekli deneme ve test süreçlerinin başarıyla tamamlanması halinde, sistemin yaklaşık 15 gün içerisinde devreye alınacağını söyledi.

Açıklamaya göre hava limanlarında uçuş güvenliği için kritik öneme sahip Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi, çeşitli meteorolojik parametreleri ölçen algılayıcılar, veri toplama üniteleri ve iletişim ara yüzlerinden oluşuyor. Bu sistemler, rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem, basınç ve yağış gibi parametreleri günün 24 saati aralıksız izleyerek, uçuş operasyonlarının güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

-Sistem, ICAO vE WMO standartları doğrultusunda kuruldu… Yaklaşık 35 milyon TL’ye mal oldu

Sistemin, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından belirlenmiş olan öneriler ve standartlar doğrultusunda kurulduğunu söyleyen Güneş, “Söz konusu sistemler, dünyadaki en büyük üreticisi olan ve Türkiye’deki tüm havalimanları dahil olmak üzere dünyadaki havalimanlarının çoğunda uzun yıllardır çok yaygın olarak kullanılan Finlandiya’nın Vaisala Oyj firmasından temin edildi” dedi.

Güneş, ayrıca kurulan sistemin; cihaz, malzeme ve alt yapı çalışmaları da dahil olmak üzere, yaklaşık 35 milyon TL’ye mal olduğunu kaydetti.