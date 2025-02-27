(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Fatih Tekinhatun bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı. Taşlı, 25 Şubat’ta saat 20.55’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye10 gram ağırlığında uyuşturucu ile giriş̧ yapan zanlının narkotik köpeği Pamir’in tepki vermesiyle tutuklandığını belirtti.

Polis, itiraf içerikli gönüllü̈ ifade veren zanlının, konu maddeyi 23 Şubat’ta Diyarbakır’dan alıp, içmek için KKTC’ye getirdiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis memuru, ifadenin teyidinin yanı sıra, maddenin nevi ve miktarının tespit edilmesi gerektiğini belirtip, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç̧ Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.