Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Ercan Havalimanı bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, yarın yaklaşık 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılacak kesinti, aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi radar binası, Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü”

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu. 

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