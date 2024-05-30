Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 100'den fazla isyancı, Silahlı Kuvvetler saflarına geçti.
Ulusal basındaki haberlere göre, silah bırakan 100'den fazla isyancı, ordu bünyesinde 1 aylık eğitime tabi tutuldu.
Ülkenin güneydoğusundaki Haut-Mbomou bölgesine bağlı Obo şehrinde düzenlenen eğitim sonu töreninin ardından, isyancılar resmen ordu mensubu oldu.
OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.
Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi.