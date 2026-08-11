Ercan Havalimanı 2026’nın ilk yedi ayında 3 milyon 378 bin 959 yolcu ağırlarken, 22 bin 447 uçağa hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’nda Ocak-Temmuz 2025 dönemine göre Ocak-Temmuz 2026 tarihleri arasındaki ilk 7 aylık sürede yolcu sayısında yüzde 8,90, uçak trafiğinde ise yüzde 9,05 oranında artış oldu.

2025’in ilk yedi ayında Ercan Havalimanı’nı 3 milyon 102 bin 581 yolcu kullanırken, bu sayı 2026’nın aynı döneminde 3 milyon 378 bin 959’a yükseldi. 2025’in ilk yedi ayında Ercan Havalimanı’nı 20 bin 585 uçak kullanırken, 2026’nın ilk yedi ayında bu sayı 22 bin 447 oldu.

Ercan Havalimanı’nda 2026 yılının en fazla yolcu ve uçak trafiği ise 574 bin yolcu ve 3 bin 654 uçak ile Temmuz ayında gerçekleşti.