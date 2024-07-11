Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından sahte veteriner onaylı belgeyle giriş yapan zanlı Özge Kırışoğlu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet İş mahkemede olguları aktardı. Polis, Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapan zanlının beraberinde satmak için getirdiği iki adet kedi için ibraz ettiği Veteriner onayını aldığını gösteren belgelerin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde sahte belgeleri Türkiye’de bulunan babası ve bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğin, zanlının beyanlarının araştırılacağını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.