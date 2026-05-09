Jeffrey Epstein'in kardeşi, bu hafta mahkemede ortaya çıkarılan ve abisinin yazdığı öne sürülen intihar notunun sahte olduğuna inanıyor.

The National Enquirer'a konuşan Mark Epstein, belgeyi "sahte" diye niteledi.

Epstein, "Jeff'i hayatım boyunca tanıyordum. Eğer intihar edecek olsaydı, intihar notu yazacak olsaydı, sadece genel bir veda mesajı değil, 'birine' hitaben yazardı" dedi.

Ben yemedim.

Jeffrey Epstein'in eski hücre arkadaşı, Epstein'in hücresinde hayatta ancak tepkisiz helde bulunmasından sonra, Temmuz 2019'da bu belgeyi keşfettiğini öne sürüyor. Epstein, ertesi ay intihar ederek ölmüştü.

Epstein'in kardeşi National Enquirer'a verdiği röportajda, "Resmen saçmalık ve nedenini açıklayayım" diye ekledi.

Temmuzdaki olayda Jeffrey'nin hücre arkadaşı ona saldırdı, Jeffrey de bunu olduğu gibi bildirdi, avukatına da böyle anlattı, sonra da misillemeden korktuğu için ne olduğunu hatırlayamadığını söyleyerek bu hikayeden vazgeçti.

Çarşamba günü federal mahkemede kamuoyuna açıklanan notta, "İnsanın veda edeceği zamanı kendisinin seçebilmesi büyük bir ayrıcalık" yazıyor.

Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı!!

Mesaj, "EĞLENCELİ DEĞİL" sözleriyle sona eriyor.

DEĞMEZ!!

Epstein'in hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione mesajı ilk olaydan sonra, Temmuz 2019'da bir kitabın içinde bulduğunu iddia ediyor.

Epstein başlangıçta, bir cinayet planı organize etmekten hüküm giymiş eski polis memuru Tartaglione'nin kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürmüştü ancak itibarını yitirmiş finansçı, başka bir hücreye nakledildikten sonra bu iddiasını tekrarlamamıştı.

Not ilk başta mahkeme kayıtlarında gizli tutulsa da sonrasında Tartaglione, The New York Times ve muhabir Jessica Reed Kraus'a ondan bahsetmişti. Gazete daha sonra belgenin kamuoyuna açıklanması için dilekçe vermişti.

Epstein'in eski hücre arkadaşı, intihar notunu bir kitabın arasına sıkıştırılmış halde bulduğunu iddia etti (New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi)



ABD Adalet Bakanlığı pazartesi günü bu talebi desteklemişti.

Yetkililer, Jeffrey Epstein'in intihar ederek öldüğüne karar verse de kardeşi bunun doğru olmadığını uzun süredir savunuyor.

The National Enquirer'a konuşan Mark Epstein, abisinin otopsisine ilişkin yakında yapılacak incelemenin, ölümün intihar sonucu gerçekleşmediğini kanıtlayacağını söyledi.

Epstein "Rapor yayımlandıktan sonra hâlâ bunun intihar olduğunu düşünenler varsa, beyin ölümleri ilan edilmeli" dedi.

Jeffrey Epstein'in seks çetesiyle ilgili skandal ölümünden neredeyse 7 yıl sonra hâlâ devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nde çarşamba günü düzenlenen kapalı bir oturumda verdiği ifadede Epstein'le geçmişteki bağları hakkında soruları yanıtlamıştı.