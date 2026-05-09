Tesla'nın, tekerleklerin düşebileceği endişesiyle ekonomik RWD Cybertruck modellerini geri çağırdığı yeni bir haberde bildirildi.

MotorTrend'in haberine göre, Elon Musk'ı herkesin tanıdığı bir isim haline getiren Tesla şirketi, tekerleklerin araçtan kopmasına neden olabilecek arızalı fren diskleri nedeniyle 173 adet RWD Cybertruck Long Range aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geri çağırmayı duyuran bir bildiri yayımlayarak araçların "fren diskindeki saplama deliklerinin çatlayabileceğini ve saplamanın tekerlek göbeğinden ayrılmasına neden olabileceğini" belirtti.

Bildiriye göre etkilenen araçlar tekerlek saplamasının ayrılmasından önce titreşebilir veya gürültü çıkarabilir ancak çatlağın fark edilmemesi de muhtemel.

Tesla yaptığı açıklamada, geri çağırmanın temelindeki sorunla ilgili "herhangi bir çarpışma, ölüm veya yaralanma vakasından haberdar olmadığını" ifade etti.

The Verge'e göre Cybertruck bugüne kadar onu aşkın geri çağırma olayı yaşadı. Kamyonetlerin gaz pedalı, kaplama paneli, invertörü, geri vites kameraları ve yazı tipi boyutu çeşitli modellerde geri çağırma işlemlerine konu oldu.

RWD (rear-wheel drive / arkadan çekişli) modeli Nisan 2025'te piyasaya sürülse de ömrü kısa oldu ve Tesla sadece birkaç ay sonra bu seriyi üretimden kaldırdı.

Sonrasında şirket, Cybertruck'ın çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli, 60 bin dolarlık daha ucuz bir versiyonunu piyasaya sürdü. Bu model, son geri çağırmadan etkilenmiyor.

Tesla yaptığı açıklamada, "Etkilenen araçlarda, şiddetli yol bozuklukları ve virajlar, tekerlek diskindeki saplama deliğine baskı uygulayarak çatlaklara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Kullanım ve zorlanmanın devam etmesiyle çatlaklar yayılırsa, tekerlek saplaması nihayetinde tekerlek göbeğinden ayrılabilir.

Tesla yasaların gerektirdiği şekilde, etkilenen arabalardaki tekerlek göbekleri ve disklerini araç sahiplerinden herhangi bir ücret almadan tamamen değiştireceğini belirtti.

Üreticinin geri çağırma numarası SB-26-33-003. Araç sahipleri, 1-877-798-3752 numaralı telefondan Tesla müşteri hizmetlerine ulaşabilir (Türkiye'deki müşteri hizmetleri numarası 0212 922 15 37).

The Independent cevap hakkı için Tesla'yla temasa geçti.