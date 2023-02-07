Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. İlk deprem Kahramanmaraş'ta merkez üsssü Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkezz üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 2 bin 379'a yükseldi. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...

Depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara destek vermek üzere Konya'dan bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazından ses geldiğini belirledi.

Ekiplerin sesin geldiği yerlerde yaptığı çalışmayla biri kadın iki kişi, depremden 14 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK

Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı.

Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

ÜÇ YAŞINDAKİ MİRAN, 22 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ KURTULDU

Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.

Kent merkezi Çavuşoğlu Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın yıkılan enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran Tekeş ile 26 yaşındaki Abdullah Uraz Sivas itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 22 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldılar.

Minik Miran ile Abdullah Uraz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekiplerin kent genelindeki arama ve kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

24. SAATİNDE ENKAZDAN KURTULAN 'DENİZ' UMUT OLDU

Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarılarak, umut oldu. Aynı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı. AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı. Depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak aynı enkazda bulunan eşi Burak Kaya ve 1,5 yaşındaki kız çocukları olan Ekin Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Deniz'in kurtuluşu herkesi sevindirirken, ailenin diğer üyelerinden gelen haber üzüntüye neden oldu. Deniz Kaya'nın ardından Ekin'in cansız bedenine ulaşan ekiplerin ağlayarak birbirilerine sarılması dikkatlerden kaçmadı.

HATAY'DA ENKAZDAN 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ KURTARILDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.

Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.

ANNE VE KIZI 10 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremde binanın altında kalan anne ve kızı, UMKE ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Seyit Abdullah Çavuş Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı'ndaki Hamidiye Sitesi D Blok, şiddetli sarsıntıyla yıkıldı.

Vatandaşlar, enkazı kontrol ettiklerinde anne Zübeyde Türkkahraman ve kızı Sena Türkkahraman'ın yaşam belirtilerini fark etti.

Yıkılan 12 katlı binanın enkazında, bir kanepenin oluşturduğu yaşam üçgeninde mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 10 saat sonra vatandaşların ve UMKE ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da da merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanının enkazından ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 11 saat sonra Osman Cengiz adlı kişi sağ çıkarıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan Cengiz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu blokun çökmesi nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

HASTANE ENKAZINDA KALAN ÇİFT KURTARILDI

UMKE, AKUT, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve askerlerin yürüttüğü çalışmalarda, enkaz altında kalan bir çifte ulaştı.

Enkazdan çıkarılan karı koca, tedavileri için hastane bahçesine kurulan çadıra götürüldü.

Depremin vurduğu bir diğer il olan Şanlıurfa'da da yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İpekyol Caddesi'nde yıkılan 6 katlı bir binanın enkazında yapılan ortam dinlemesinin ardından yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 1 kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA PAYAŞIMIYLA HAYATA TUTUNDU

Depreme Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat ise enkaz altında sosyal medya paylaşımını görenler tarafından kurtarıldı.

Gece yattıktan sonra ilk depreme uykuda yakalandığını anlatan Kubat, dışarı çıktıktan bir süre sonra ikinci bir deprem olmayacağını düşündüğünü ve ailesiyle eve girdiklerini belirtti.

İkinci depreme yine evinde yakalandığını ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını anlatan Kubat, "Uykuda yakalandık iki depreme de. Birden salladı, gözümü açar açmaz kafamı eğdim. Baktım annem yanıma düştü, simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonuma sarıldım, hemen arkadaşlarımı aradım." dedi.

Daha sonra sosyal medyadan yardım istemeyi düşündüğünü vurgulayan Kubat, "Sosyal medyada paylaşırsam, arkadaşlarım hepsi görürse hepsi gelebilir diye düşündüm. Öyle de oldu. Sağ olsunlar. 5 buçuk, 6 saat kaldım enkazda. Telefonla sürekli görüşme halindeydik zaten ama telefon bir çekiyor bir çekmiyor. Bizim köyün muhtarı geldi. Arkadaşlarım çok yardım etti. Onlar kurtardı. Onlar balyozla vurdular. Ben dedim ki 'bu nokta'. Balyozla vurdular, ben dedim ki 'bu nokta'. Dört, beş vurmadan sonra buldular bizi." diye konuştu.

Kendisiyle beraber annesinin de kurtulduğunu, dayısı ve anneannesinin ise halen enkaz altında olduğunu aktaran Kubat, sosyal medyadan sesini duyup yardımına koşanlara teşekkür etti.

ENKAZ ALTINDA EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Konya'dan depremin vurduğu Hatay'a giden kurtarma ekipleri, şu ana kadar enkazdan 19 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Enkaz altında kalan Nevzat isimli bir kişi ise kendisini kurtarmaya çalışan ekiplere teşekkür etti. Ekipler de ''Biz teşekkür ederiz. Eşini ve çocuklarını kurtardık. Biraz sonra seni kurtaracağız'' dedi.

Enkaz altında kalan Nevzat da bir süre sonra ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma anları ekiplerce kaydedildi.

ENKAZDA AĞLAYAN BEBEK, ANNESİ İLE 2 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli ilk depremde yıkılan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak’ta bulunan Serin 2 Apartmanı’nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 20 saat sonra mucize kurtuluşlar yaşandı.

Enkaz altında bir bebeğin ağlama sesini duyan ekipler, çalışmalarını o bölümde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma ile bebeğin annesi sağ olarak kurtarıldı. Bebeğe ulaşılmaya çalışılırken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı enkazdan bir erkek ile bir kadın daha sağ olarak kurtarıldı. Ardından bir erkeğin cansız bedeni çıkarıldı.

Jandarma ekiplerine ait arama kurtarma köpeği de bölgeye gelerek enkazda arama çalışmalarına dahil edildi. Ekipler, bebeğe ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

SERİN 2 APARTMANI'NDAN BİR KİŞİ DAHA SAĞ OLARAK KURTARILDI

Serin 2 Apartmanı’nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 23’üncü saate girilirken, 35 yaşlarında bir kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sıfırın altındaki havaya rağmen sürdürülüyor.

MALATYA'DA FIRAT 19,5 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI KURTARILDI

Malatya'da ekipler, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk depremde çöken Yeni Boztepe Caddesindeki Özlem Otel'de enkaz altında kalan Fırat Uyan (22), ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 19,5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

Sedye ile ambulansa taşınan Uyan, anne ve babası ile cep telefonu ile görüştürülerek iyi olduğunu söyledi.

Duygusal anların yaşandığı görüşmenin ardından sağlık durumu iyi olan Uyan, hastaneye kaldırıldı.

AKUT RİZE SORUMLUSU: ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA CANLI KİŞİ VAR

AKUT Rize Ekip Sorumlusu Ali Güçlüuzunalioğlu, Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Güçlüuzunalioğlu, "Kahramanmaraş'ın durumu çok kötü. Enkaz altında çok sayıda canlı vatandaş var. Şu an bizim bulunduğumuz enkazdaki vatandaşlarımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan telefonlarını kullanmamalarını rica ediyoruz. Çünkü iletişim kurmamızı güçleştiriyor. Diğer ekiplerimiz de buraya ulaşmak için yolda. Ancak birçoğu trafiğe takılmış durumda. Kötü hava koşulları ve yolların depremde zarar görmüş olmasından dolayı ekiplerimiz gelmekte zorlanıyor. Şu anda elimizden geleni yapıyoruz" dedi.