Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi ile Endonezya'ya gelen Arakanlı Müslümanlar konusunu ele aldı.

Marsudi, Grandi ile 11 Aralık Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Görüşmede, Endonezya'ya yönelik Arakanlı Müslüman mülteci akınını ele aldıklarını belirten Marsudi, "Bunun sorumlusunun insan kaçakçılığı olduğuna dair ciddi şüphelerimizi kendisine (Grandi) ilettim." ifadesini kullandı.

Marsudi, Grandi'nin konunun çözümü için ellerinden geleni yapma sözü verdiğini aktararak, "Aynı zamanda kendilerinden Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme'nin tüm taraflarını bir an önce Arakanlı Müslümanları ülkelerine yerleştirmeye davet etmelerini talep ettim. Böylece bu kişilerin yükü, Endonezya gibi sadece bazı ülkelerin üzerine kalmaz." yorumunda bulundu.

BM verilerine göre, kasımdan bu yana 1200'den fazla Arakanlı Müslüman Endonezya'ya ulaştı.

-Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.