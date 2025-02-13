Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın metrekare başına 39 kg ile Sipahi'de kaydedildiği açıkladı.

Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında kaydedilen yağışlarda, Sipahi’yi, 30 kg ile Dipkarpaz ve Yenierenköy takip etti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların metrekare başına bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Sipahi 39 kg, Dipkarpaz, Yenierenköy 30 kg, Zaferburnu, Kaleburnu 22 kg, Alevkaya 12 kg, Mehmetçik, Doğancı 9 kg, Beylerbeyi 8 kg, Çamlıbel 7 kg, Girne, Koruçam, Boğaz, Bostancı, Zümrütköy, Selvilitepe 6 kg, Kalkanlı, Gönendere, Alayköy, Karaoğlanoğlu, Lapta, Lefkoşa, Gönyeli 5 kg, diğer bölgeler 0.4 ile 4.2 kg arası”

Kaynak: rss