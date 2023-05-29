Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında metrekareye Dipkarpaz’da 4, Yeşilırmak ve Gemikonağı’nda 3, Çayırova ve Geçitkale’de 2, Zaferburnu, Beyarmudu ve Mallıdağ’da 1 kilogram yağış kaydedildi.