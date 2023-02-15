Ulusal Birlik Partisi İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın babası Hakim Yeşilırmak aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Emrah Yeşilırmak acı haberi sosyal medya üzerinden “Seni asla unutmaycam babam” notu ile duyurdu.
Hakim Yeşilırmak’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Ziyamet mezarlığına defnedilecek.
Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şöyle: Ailemizin büyüğü babamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Cenazesi bugün (15.02.2023-Çarşamba) ikindi namazına müteakip Ziyamet mezarlığına defnedilecektir.
Acımız çok büyük.
Seni asla unutmaycam babam.
Mekanın cennet olsun karıncayı bile incitmeyen babam.
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