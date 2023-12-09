EMLAK SEKTÖRÜNDE EVRAK SAHTEKÂRLIĞI: İKİ FARKLI KİŞİYLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAPTILAR

Lefkoşa’da, meydana gelen sahte evrak düzenleme suçundan tutuklanan Hasan Tapınç ile Fatih Cebeci mahkeme huzuruna çıkarıldı.

ŞİRKET DİREKTÖRÜNDEN YETKİ ALMADAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAPTILAR

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cemal Pınardan, zanlıların, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Akfen LTD isimli şirketin direktöründen yetki almadan Gönyeli’de 2 farklı daire ile ilgili, iki farklı kişiyle satış sözleşmesi yaparak şirket adına imzaladıklarını ve evrak sahteleme suçunu işlediklerini açıkladı.

ZANLILAR 3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Yargıç Rauf Kürşad zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

KIBRIS MANŞET İSTİHBARAT SERVİSİ ZANLILARIN DEVLETİN ADINI KULLANDIĞINI TESPİT ETTİ

Meseleye ilişkin KIBRIS MANŞET İstihbarat Servisinin yaptığı araştırma da, tutuklanan zanlıların AMG Emlak olarak faaliyet gösterdiği ancak sosyal medya hesabındaki profil bilgilerinde devletin adını kullandığını tespit etti.

LİSANSI OLMAYAN SAHTE EMLAKÇILAR

Ayrıca, yapılan araştırma neticesinde zanlıların İçişleri Bakanlığı tarafından lisans verilmiş emlakçı olmadığı bilgisine ulaşıldı.