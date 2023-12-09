UBP'NİN KÖY GEZİLERİNE YOĞUN İLGİ

Ergün Yahat

Gazimağusa ilçe başkanlığının organize ettiği ve UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, İlçe Başkanı Nahit Öncü, Bakan ve Milletvekillerinin katıldığı Paşaköy, Vadili ve Akdoğan halkı ile buluştu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği ziyaretde hükümetin icraatlarını ve yapacaklarını geniş kitlelere anlatılarak vatandaşların sorunları dinlenip fikir alışverişinde bulunuldu.