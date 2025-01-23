Medya Etik Kurulu’nun kararını “savunma hakkını gözetmediği” gerekçesiyle “yargısız infaz” olarak niteleyen Eminoğlu, Gıynık Gazetesiyle ilgili "aceleci ve kestirmeci" yaklaşım sergilenmesini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını ve adil bulmadıklarını belirtti.

Eminoğlu, "etik ilkelere, gazeteciliğin doğasına ve karar üretme süreçlerinin gerektirdiği özene" uygun olmayan şekilde karar üretildiği eleştirisinde bulunarak, “Gazetecilik vizyonunun evrensel örneklerle zenginleştirilip, insani formlara bürünmesini teşvik yerine, hiçbir sorunu çözmeyen geleneksel kalıpları muhafaza gayreti kabul edilemezdir.” dedi.

Art arda alınan kararlarla Gıynık’ın kamuoyunda ‘etik gözetmeyen’ bir kuruluş olarak algılanmasına yol açabilecek nitelikte tehlikeli bir tekrara dönüştüğünü söyleyen Eminoğlu, "Belli başlı yayın kuruluşlarına yönelik tutumun, yine belli başlı diğer yayın kuruluşlarına yönelik olarak sergilenmediği" eleştirisi yaptı.

Eminoğlu, Medya Etik Kurulu’nun, t rafik kazasında ölen çocuğun aldığı notlar kullanılarak haberde "bağlam saptırılması" yapıldığı iddiasının da gerçek olmadığını belirtti . " Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmaktır" ilkesine de aykırı düşüldüğü yönündeki eleştiriye de değinerek, “tamamen zorlama ve yersiz” olarak değerlendiren Eminoğlu, söz konusu haberin “Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmaktır” ifadesini bire bir karşıladığını savundu.

Bilbay Eminoğlu, gazetecilik meslek ilkelerinden "Üstün kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses veya görüntü alınmamalı ve yayımlanmamalıdır" ilkesi ihlal edilerek aile ve arkadaşları üzerinde olumsuz etkiler yaratıp, mağdurlara ve yakınlarına saygısızlık yapıldığını yönündeki kararı da eleştirdi. Eminoğlu, aileden ya da arkadaşlardan herhangi bir şikayetten söz edilmediğine işaret etti.

Gazetelerin yıkıcı sorunları sarsıcı biçimde yansıtması gerektiğini ancak duygu sömürüsü ve ajitasyona karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Eminoğlu, “Ama bu mücadelenin sağlıklı yürütülebilmesi için neyin duygu sömürüsü, neyin etkili haber olduğunun ayrımının özenli bir biçimde yapılması şarttır. Bu konuda size de büyük görevler düşmektedir. Seçili gazeteleri her fırsatta tek taraflı olarak yargılayan ve genel geçer ifadelerle bezeli karar metinleriyle mahkum eden anlayışın ne etkili gazeteciliğin, ne de gazetecilik etiğinin gelişimine faydası var.” dedi.