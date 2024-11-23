Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Öğretmenler Gününü kutladı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Güzel ülkemizin her yerinde yarınlarımızın aydınlık neslini yetiştirmek için vazifelerini başarıyla yerine getiren öğretmenlerimizin, bu vazifesini yerine getirmiş emekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ile Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesinin ön saflarında yer alan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi.