Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, sosyal medya üzerinden Başbakan Ünal Üstel’e yönelik sarf ettiği hakaret içeren ifadeleri kınadı.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü yaptığı yazılı açıklamada, “Ünal Üstel, yalnızca KKTC Hükümeti'nin Başbakanı değil, aynı zamanda halkımızın demokratik iradesinin ve bağımsız devletimizin en üst düzey yürütme makamının temsilcisidir.” dedi.

-“Kabul edilemez, affedilemez ve mazur gösterilemez”

Başbakan Üstel’e yönelik yakışıksız, saygı sınırlarını aşan ve diplomatik teamüllerle bağdaşmayan açıklamaların, yalnızca bir kişiye değil tüm Kıbrıs Türk halkının onuruna yöneltilmiş bir saldırı olduğunu vurgulayan Ömürlü, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca verdiği onurlu mücadeleyle kendi kaderini tayin etme hakkını kazanmış, bugün bağımsız ve egemen bir devlet çatısı altında varlığını sürdürmektedir. Bu halkın seçilmiş liderine karşı kullanılan ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez, affedilemez ve mazur gösterilemez.”

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan derin tarihi bağların, karşılıklı saygı ve anlayış temelinde yürütülmesi gerektiğine inanç belirten Ömürlü, bu tür “hadsiz ve sorumsuz” açıklamaların ilişkilere zarar vereceğinin aşikâr olduğunu kaydetti.

“Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerinin de bu yakışıksız beyanlara karşı gereken hassasiyeti göstereceğine ve ilişkilerin sarsılmasına müsaade etmeyeceğine olan güvenimiz tamdır.” diyen Esen Ömürlü, Kıbrıs Türk halkının iradesine, devlet kurumlarına ve seçilmiş temsilcilerine karşı yapılan bu tür saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti.

Ömürlü, Başbakan Üstel’in şahsında tüm Kıbrıs Türk halkına yapılan saygısızlığı en sert şekilde kınadığını ifade etti..