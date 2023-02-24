24.01.2023 tarihinde, M.G.(E-35)’nin, başka bir şahıs tarafından kendisine emanet olarak verilen salon aracı, Aydınköy’de faaliyet gösteren bir hurdacıya satmak suretiyle 5000TL parayı sahtekarlıkla temin etttiği tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.