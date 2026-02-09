İLK HEDEF AY

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi SpaceX uzun zamandır Mars'ta şehir kurma planı yapıyordu. Bu plana 5 ila 7 yıl içerisinde başlanması bekleniyordu. Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Öncelik medeniyetin geleceğini güvence altına almak ve Ay daha hızlı bir hedef" diye belirtti. Musk'ın bu yorumları basında yer alan SpceX'in ilk hedefi ay Mart 2027'de gidiş yapılacak haberlerini destekler nitelikteydi.

Anadolu Ajansı

MARS PLANLARI ERTELENİYOR

Musk, geçtiğimiz yılın sonuna kadar 2026 yılının sonuna kadar Mars'a insansız bir görev göndermeyi hedeflediğini söylemişti . ABD, bu on yılda insanları Ay'a geri döndürme yarışında Çin'den yoğun bir rekabetle karşı karşıya. İnsanlar, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana Ay yüzeyini ziyaret etmedi.

Musk kısa bir süre önce SpaceX'in xAI'i bünyesine kattığını duyurdu. Anlaşmaya göre roket ve uydu şirketinin değeri 1 trilyon dolar, yapay zeka şirketinin değeri ise 250 milyar dolar olarak belirlendi.

Musk'ın bu hamleyi SpaceX'in uzay tabanlı veri merkezleri planlarını güçlendirmek amaçlı yaptığı düşünülüyor.