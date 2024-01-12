Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıb-Tek’in borçlandırılması ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda hükümeti eleştirdi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, yazılı açıklamasında, Kıb-Tek’in 1 Milyar TL yeni borçlanmasının, elektrik enerji fiyatlarına yeni bir zam anlamına geldiğini savundu.

AKSA’ya oluşan borçları kapatmak için Kıb-Tek’in bu borçlanmaya mahkum edildiğini ifade eden Tuğcu, Kıb-Tek’ten sorumlu Başbakan Ünal Üstel ve diğer tüm ilgili yetkilileri konuyla ilgili bilgilendirdiklerini söyledi.

Ancak bu konuda hiçbir tedbir alınmadığını ve enerji alanında “bile isteye kaos yaşanmasına” sebep olmaya devam edildiğini savunan Tuğcu, şöyle devam etti:

“Bu kaosun başlıca sebeplerinden biri; enerji üretim, iletim ve dağıtım alanında hiçbir bilgi, beceri ve deneyimi olmayan kişilerin, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamakta olan KIB-TEK’in başına getirilmesidir.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun temel görev ve sorumluluğu; maliyeti daha düşük, sürdürülebilir ve çevreci enerji yatırımlarını hayata geçirmek ve enerji arz güvenliğini sağlamak için gerekli yatırımların önünü açacak kararlar üretmektir. Ancak AKSA ile Kalecik-III Sözleşmesi imzalanmış ve AKSA’ya 15 yıllık yeni bir alım garantisi verilerek, ülkemizin enerji politikaları bir kez daha ipotek altına alınmıştır.

Bu sözleşmeyle aynı zamanda alternatif enerji yatırımlarının (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs.) önü tıkanırken, Kalecik-III Sözleşmesi gereği döviz bazında enerji alım şartları da ağırlaştırılarak, halkımız daha da yüksek elektrik üretim maliyetlerine mahkum edilmiştir.”

Tuğcu, Bakanlar Kurulu’nun, AKSA’ya olan borçları kapatmak üzere neden Kıb-Tek’i 1 milyar TL borçlandırdığını, bu borcun nasıl oluştuğunu ve sözleşme ile ne gibi sıkıntıların ortaya çıkacağını sorarak, cevap istedi, eleştirilerde bulundu.