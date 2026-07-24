Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bundan sonra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) yapılacak tüm istihdamlara ilişkin sınavların Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından yapılmasını talep etti.

Sendika seçim arifesinde KIB-TEK’e hükümet ortakları tarafından istihdamlar yapılabileceği konusundaki endişesini de dile getirdi.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ve sendika yöneticileri, bugün saat 10.00’da KHK önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının okunmasından önce EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu konuştu, ardından hazırlanan basın açıklaması okundu.

-Tuğcu: “Bu ülkede liyakatsizlik, yolsuzluk sınırları artık aşıldı”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, konuşmasında ülkede liyakatın, adaletin, hakkın ve hukukun kalmadığını savunarak, KHK’nın ülke gençlerinin liyakatlı şekilde işe girebilmeleri açısından ayakta kalan tek kurum olduğunu vurguladı.

Bugün KIB-TEK’te çok ciddi bir teknik personel ihtiyacı olduğunu belirten Tuğcu, kuruma teknik personel ihtiyacı kadar personel alınacaksa bunun için doğru adresin KHK olduğunun altını çizdi.

Tuğcu, önümüzdeki günlerde Başbakanlık, Polis Genel Müdürlüğü ve Mali Polis önünde de açıklama yapacaklarını duyurarak, “Çünkü bu ülkede liyakatsızlık, yolsuzluk sınırları artık aşıldı. Biz üzerimize düşeni yapıyorsak her kurum üzerine düşeni yapmak zorundadır.” dedi.

-Uzun'a eleştiri...

Tuğcu’nun konuşmasının ardından EL-SEN Genel Sekreter Yardımcısı Kadriye Pire, sendikaların grev ve Meclis önünde eylem yaptığı günlerde KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un sosyal medya hesabından yaptığını ileri sürdüğü açıklamayı okuyarak eleştirdi. Pire paylaşımın işe alımların liyakatlı olmadığı yönünde bir itiraf olduğunu savundu.

- “KIB-TEK’te istihdam sınavlarını düzenleme yetkisi, KHK'ya devredilmelidir”

Ardından EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, hazırlanan açıklamayı okudu.

Sendikanın seçim arifesinde KIB-TEK’in seçim vaatlerinin adresi haline getirilmesine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, kuruma yapılacak tüm istihdamlara ilişkin sınavların kurum yönetimi tarafından değil, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesi istendi.

Geçmişte KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından yapılan bazı istihdamların ciddi soru işaretleri doğurduğu ve kamu vicdanını zedelediği belirtilen açıklamada bunun "en somut örneğinin 2023 istihdam süreci olduğunu ve bununla ilgili yargı sürecinin hala devam ettiği" kaydedildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun anayasal güvence altında faaliyet gösteren, liyakat esasına göre personel alımı yapan ve kamuoyunca güvenilen, bağımsız bir kurum olduğunu vurgulanan açıklamada, “KIB-TEK gibi stratejik bir kamu kuruluşuna yapılacak istihdamların da şeffaflık, denetime tabi ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” denildi.