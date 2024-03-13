Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Halkın Partisi (HP) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikasını (TIP-İŞ) ziyaret etti.

EL-SEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, toplumun tüm kesimlerini, ülkenin öz varlığı olan Kıb-Tek'in siyasetten arınmış bir yapıya kavuşması ve enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla daha düşük maliyete, sürdürülebilir ve çevreci enerji politikalarını hayata geçirebilmesi yönünde Sendikanın verdiği mücadeleye destek olmaya çağırdı.

Tuğcu başkanlığındaki EL-SEN heyeti, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretleri kapsamında dün sırasıyla HP ve Kı TIP-İŞ’i ayrı ayrı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun yaşadığı sorunlar hakkında HP ve TIP-İŞ heyetlerine bilgi veren Tuğcu, siyasi atamalarla yönetilen Kurumun bu nedenle siyasete angaje olduğunu ve asli görevlerini yerine getiremez hale getirildiğini iddia etti.

EL-SEN’in yürüttüğü mücadeleyi iki ana başlıkta özetleyen Tuğcu, bunlardan birinin, KIB-TEK’in özerkleştirilmesi olduğunun altını çizdi ve 2012 yılından bu yana, altında ana-muhalefet CTP’nin de bulunduğu dört siyasi partinin imzası olduğu halde, Cumhuriyet Meclisinin tozlu raflarında çürümeye bırakılan özerklik yasa tasarısının tekrar gündeme getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bir diğer hayati mücadelenin de yatırımlar konusunda yürütüldüğünü belirten Tuğcu, hükümetin Kıb-Tek'in Teknecik Elektrik Santrali’ne yatırım yapıp enerji arz güvenliğini en ekonomik biçimde karşılamak yerine, AKSA’yı seçtiğini, AKSA ile imzaladığı KALECİK-III Sözleşmesi’yle de, ülkenin enerji politikalarını 15 yıl daha bu şirkete ipotek ettiğini savundu.

Zaten çok zor ekonomik koşullarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan Kıbrıslı Türklerin, AKSA’ya ödenen paralar nedeniyle bir de son derece kabarık elektrik faturalarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden EL-SEN Başkanı Tuğcu, AKSA’nın aradan çıkması durumunda güncel hesaplara göre faturaların yüzde 40 ucuzlayacağını ileri sürdü.

EL-SEN’in toplumun çıkarlarını korumak amacıyla çıktığı yolda, gerçekleri her kesimin bilgisine getirmeyi görev addettiğini söyleyen Tuğcu, herkesi, Kıb-Tek’i siyasi rant kapsı haline getirenlere karşı verdikleri mücadeleye destek olmaya çağırdı.